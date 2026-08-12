Бойцы 121-й бригады заявили о проблемах с едой и водой: что ответило командование

Военнослужащие 121-й отдельной бригады территориальной обороны заявили о проблемах с обеспечением и об отсутствии ротации на Запорожском направлении. Командование группировки "Юг" сообщило, что готовит ротацию подразделения.

Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины в заявлении, касающемся видеообращения военнослужащих 121-й бригады.

Там отметили, что подразделение выполняет боевые задачи на сложном участке фронта в условиях непрерывного обстрела со стороны противника.

В видеообращении военные заявили, что находятся на позициях с апреля. По их словам, воду могли не доставлять от трёх до семи суток, а еду — раз в три-семь суток. Также они сообщали о проблемах с медикаментами и состоянии позиций.

Сообщение Сил обороны Фото: Скриншот

Силы обороны Юга заявили, что приведенные в видео данные представляют собой лишь отдельный фрагмент оперативной обстановки и "не отражают полного контекста принятых мер". За последние 30 дней на позицию, по данным командования, доставили около 240 кг продовольственного груза.

Відео дня

Командование сообщило, что в настоящее время проводит комплекс мероприятий по ротации подразделения. Ее планируется провести "в кратчайшие сроки", но только тогда, когда обстановка в плане безопасности позволит сделать это без серьезного риска для военнослужащих.

Ситуация в 121-й бригаде: что известно

Ранее военнослужащие 121-й бригады записали видеообращение к новому главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому. Командир взвода огневой поддержки 3-го батальона 121-й бригады лейтенант Сищук заявил, что военные не получают достаточно воды и еды и нуждаются в безопасном выходе с позиций.

По его словам, военных отправляли на смену бойцам, которые находились на позициях восемь месяцев без ротации. Им самим обещали ротацию через месяц, однако, как отметил Сищук, они остаются на позициях с апреля.

В 121-й бригаде также сообщали, что в течение месяца подразделению Сищука доставили 27 посылок общим весом около 240 кг. Командование объясняло задержки сложной ситуацией на Запорожском направлении, неблагоприятными погодными условиями, действиями российских войск и работой средств РЭБ.

Ранее капитан ВСУ Даниил Яковлев отмечал, что в настоящее время проводить ротацию военнослужащих на передовой каждые два месяца сложно из-за нехватки личного состава.

В то же время 30 апреля тогдашний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на передовой. Согласно документу, военные должны находиться на позициях не более двух месяцев, после чего их должны заменить в течение следующего месяца.