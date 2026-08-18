После публичного обращения к Драпатому: в 121-й бригаде заявили о налаживании снабжения бойцов

После публичного видеообращения военных ситуация изменилась к лучшему. В бригаде сообщили о доставке самого необходимого и определили дальнейший формат общения с семьями.

В 121-й отдельной бригаде Территориальной обороны ВСУ заявили, что решили проблему с обеспечением военных и удовлетворили основные потребности подразделения. Но ничего не сказали о ротации. Пост появился в соцсетях 121-й бригады ТрО.

В 121-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ заявили, что решили проблему с обеспечением военнослужащих Фото: Скриншот

В посте отметили, что "искренний крик о помощи и стремление близких привлечь как можно больше внимания к вопросу обеспечения конкретного подразделения были услышаны, а основные потребности — удовлетворены".

"Мы продолжаем обеспечивать логистическую поддержку наших подразделений и поддерживаем связь с бойцами. Командование батальона располагает всеми необходимыми ресурсами и средствами. Чтобы избежать враждебного влияния, вся дальнейшая коммуникация будет происходить исключительно с семьями воинов в рамках координационной группы. Это люди, которые прежде всего имеют право знать, что происходит с их близкими, и высказывать своё мнение", — пообещали в 121-й отдельной бригаде Территориальной обороны ВСУ.

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В то же время в заявлении ничего не говорится о ротации, о которой просили бойцы.

Женщина, которая ранее распространила обращение военных, сообщила, что снабжение наладилось и сейчас нет проблем с едой и медикаментами для военных.

"Мы видим изменения, снабжение наладилось, острой необходимости в еде и медикаментах нет, есть некоторые проблемы с водой. Я надеюсь, что эти сдвиги — это не "временная акция". В будущем прислушивайтесь к проблемам военнослужащих", — отметила женщина.

Напомним, что бойцы 121-й отдельной бригады территориальной обороны записали своё обращение 9 августа. Они рассказали, что с апреля находятся на боевых позициях в Запорожской области без ротации. И неделями обходятся без еды и воды.

В заявлении Сил обороны Юга отмечается, что "данные, представленные в видеообращении, отражают лишь отдельный фрагмент сложной оперативной обстановки и не дают полного представления о контексте принятых мер". Впрочем, заявили, что готовят ротацию.