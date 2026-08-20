ЗАЕС знову втратила зовнішнє живлення: станція працює на дизель-генераторах, — "Енергоатом"

Тимчасово окупована Запорізька АЕС вп'ятнадцяте цього року втратила зовнішнє електроживлення. Резервні дизель-генератори автоматично ввімкнулися та забезпечують роботу критично важливих систем безпеки.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

Там зазначили, що це вже 27-й блекаут на ЗАЕС.

Регулярні втрати зовнішнього живлення зношують обладнання станції та підвищують ризики для її безпеки. Часте ввімкнення дизель-генераторів також пришвидшує деградацію обладнання.

В "Енергоатомі" наголосили, що ситуація на Запорізькій АЕС залишається нестабільною, а ризики для ядерної та радіаційної безпеки зростають.

Єдиною гарантією безпечної роботи станції в компанії назвали її деокупацію, повернення під контроль України та єдиного легітимного оператора — "Енергоатому".

Що відомо про окупацію ЗАЕС

Російські військові захопили Запорізьку АЕС та Енергодар у ніч проти 4 березня 2022 року. Під час захоплення майданчик станції обстрілювали, а після встановлення контролю РФ на території ЗАЕС перебували російські військові та військова техніка.

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У серпні 2022 року Держатомрегулювання заявило, що перебування російських військових, зброї та боєкомплекту на майданчику ЗАЕС створює ризики для ядерної безпеки. В “Енергоатомі” також заявляли, що окупанти намагаються перетворити станцію на військову базу. Після окупації робота ЗАЕС поступово припинилася: 11 вересня 2022 року останній енергоблок перевели у холодний стан.

Нагадаємо, 18 серпня біля зупинки транспорту, якою користуються працівники ЗАЕС, ймовірно, вибухнув безпілотник. За даними МАГАТЕ, внаслідок інциденту загинула одна людина, ще 15 отримали поранення, троє з них перебували у важкому стані. Промислова зона станції також опинилася під ударом, але суттєвих пошкоджень не зафіксували.

Раніше повідомлялося, що Запорізька АЕС в Енергодарі, окупована Росією з березня 2022 року, фактично перетворилася на військову базу російських військ. Згідно з даними розвідки, на території розмістили склади озброєння, а на дахах встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси.

МАГАТЕ також попереджало про зростання ризику ядерної аварії через регулярні перебої із зовнішнім електропостачанням і військову активність поблизу станції.