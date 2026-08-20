ЗАЭС вновь потеряла внешнее электроснабжение: станция работает на дизель-генераторах, — "Энергоатом"

Временно оккупированная Запорожская АЭС в пятнадцатый раз в этом году осталась без внешнего электроснабжения. Резервные дизель-генераторы автоматически включились и обеспечивают работу критически важных систем безопасности.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

Там отметили, что это уже 27-й блэкаут на ЗАЭС.

Регулярные перебои с внешним электроснабжением приводят к износу оборудования станции и повышают риски для её безопасности. Частое включение дизель-генераторов также ускоряет износ оборудования.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной, а риски для ядерной и радиационной безопасности растут.

Единственной гарантией безопасной работы станции в компании назвали её деоккупацию, возвращение под контроль Украины и единственного легитимного оператора — "Энергоатома".

Что известно об оккупации ЗАЭС

Российские военные захватили Запорожскую АЭС и Энергодар в ночь на 4 марта 2022 года. Во время захвата территория станции подвергалась обстрелу, а после установления контроля со стороны РФ на территории ЗАЭС находились российские военные и военная техника.

Відео дня

В августе 2022 года Госатомрегулирование заявило, что присутствие российских военных, оружия и боекомплекта на территории ЗАЭС создает угрозу ядерной безопасности. В "Энергоатоме" также заявляли, что оккупанты пытаются превратить станцию в военную базу. После оккупации работа ЗАЭС постепенно прекратилась: 11 сентября 2022 года последний энергоблок перевели в холодное состояние.

Напомним, 18 августа возле остановки, которой пользуются работники ЗАЭС, предположительно взорвался беспилотник. По данным МАГАТЭ, в результате инцидента погиб один человек, ещё 15 получили ранения, трое из них находились в тяжёлом состоянии. Промышленная зона станции также оказалась под ударом, но существенных повреждений зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС в Энергодаре, оккупированная Россией с марта 2022 года, фактически превратилась в военную базу российских войск. Согласно данным разведки, на территории размещены склады вооружения, а на крышах установлены пулеметные гнезда и ракетные комплексы.

МАГАТЭ также предупреждало о росте риска ядерной аварии из-за регулярных перебоев с внешним электроснабжением и военной активности вблизи станции.