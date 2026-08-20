Денна атака РФ на Київ: зросла кількість загиблих, різко погіршилась якість повітря

Унаслідок ворожого обстрілу та через пожежу у нежитловому приміщенні у Голосіївському районі спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.

У КМДА повідомили, що до поліпшення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

підтримувати водний баланс та пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим роботи.

Мер Києва Володимир Кличко повідомив, що пожежа виникла після обстрілу ЗС РФ: "У Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, загоряння ще за однією адресою. На території нежитлової забудови". Також він повідомив про загиблого та пораненого на цій локації.

"Один загиблий на території нежитлової забудови в Голосіївському районі, де гасять пожежу, що сталася внаслідок ворожої атаки", — написав мер міста.

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У ДСНС зазначили, що після другого за добу обстрілу сталася пожежа покрівлі адміністративної офісної будівлі окремими осередками на площі 400 кв. м. ЇЇ вогнеборці ліквідували о 19:03.

"На місці події виявлено тіло однієї загиблої особи, ще двоє — постраждали. Разом з тим продовжуються роботи на місці обстрілу у Солом’янському районі, де пошкоджень зазнала дев’ятиповерхівка та поруч розташовані житлові будинки. Загалом кількість загиблих внаслідок російських атак зросла до 16 осіб", — зазначили рятувальники.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що під час денного удару Росія цілилась по об'єкту критичної інфраструктури. Згідно з даними Кличка, почались перебої з гарячою водою у двох районах на північному сході столиці.

Тим часом раніше у мережі повідомили про наслідки удару по Києву та Київській області. З'ясувалось, що внаслідок повітряної атаки РФ згоріли склади "Фора", "Файні льоди", "Yves Rocher Україна", Українського Червоного Хреста.