Дневная атака РФ на Киев: увеличилось число погибших, резко ухудшилось качество воздуха

В результате вражеского обстрела и пожара в нежилом помещении в Голосеевском районе наблюдается временное ухудшение качества воздуха.

В КГГА сообщили, что до улучшения ситуации с качеством воздуха специалисты рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

поддерживать водный баланс и пить достаточно воды;

при наличии очистителя воздуха включить его на максимальный режим работы.

Мэр Киева Владимир Кличко сообщил, что пожар возник после обстрела со стороны ВС РФ: "В Голосеевском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание еще по одному адресу. На территории нежилой застройки". Также он сообщил о погибшем и раненом на этом месте.

"Один погибший на территории нежилой застройки в Голосеевском районе, где тушат пожар, возникший в результате вражеской атаки", — написал мэр города.

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В ГСЧС сообщили, что после второго за сутки обстрела возник пожар на крыше административного офисного здания, охвативший отдельные участки площадью 400 кв. м. Пожарные ликвидировали его в 19:03.

"На месте происшествия обнаружено тело одного погибшего, ещё двое — пострадали. В то же время продолжаются работы на месте обстрела в Соломенском районе, где были повреждены девятиэтажное здание и расположенные рядом жилые дома. В целом число погибших в результате российских атак возросло до 16 человек", — отметили спасатели.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время дневного удара Россия нацелилась на объект критической инфраструктуры. По словам Кличко, в двух районах на северо-востоке столицы начались перебои с горячей водой.

Между тем ранее в сети появилась информация о последствиях удара по Киеву и Киевской области. Выяснилось, что в результате воздушной атаки РФ сгорели склады "Фора", "Файни льды", "Yves Rocher Украина" и Украинского Красного Креста.