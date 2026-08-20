РФ буде "карати цивільних": "Мадяр" попередив про терористичну тактику ворога

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним "Мадяр" звернувся до військових і цивільних. Він запевнив, що СБС безупинно б'ють по джерелах фінансування війни в глибокому тилу Росії, але попередив, що ворог нарощуватиме терор проти мирного населення.

"Ми в тонусі на фронті, повертаємо біль ворогу на болота, і коли мовчимо — теж. Цивільним ж зичу стійкості та зібраності, — непрості випробування лише попереду", — написав командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді у соцмережах.

Роберт "Мадяр" Бровді попередив про тактику ворога

Він зазначив, що між українцями та росіянами не доктринальна, а цивілізаційна прірва: від особистісної суб'єктності та цінностей і до ставлення відносно людського життя.

"За межами поля бою, у глибині боліт, ми б'ємо по джерелах фінансування і забезпечення ворогом війни та виробництва ним зброї. Вони ж, у***бани, застосовують масований терор проти цивільного населення Неньки", — зазначив командувач та підкреслив, що кінця цьому терору поки не видно.

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За його словами, цю стратегію "покарання цивільних" ЗС РФ тільки буде нарощувати, тому Бровді порадив вмикати "цілодобову функціональну пильність та зібраність замість споживання емоційного контенту та іпсо" та контролювати особисто складений та перевірений алгоритм дій в умовах здійснення повітряних ударів.

"Сталевих нервів та непохитності духу вам. Бережіть себе та оточуючих. І знайте — ми теж б'ємо, безупинно. Повертаємо біль ворогу. І то не спринт, а марафон з суттєвими перешкодами, — доленосний іспит на витривалість", — резюмував командувач ССО.

Мадяр зізнався, що планував тижневу паузу від контенту, але не витримав і чотирьох діб. Свій допис він завершив традиційним "Ми встоїмо. Москва ляже".

Нагадаємо, під ранок 20 серпня безпілотники дісталися до Республіки Татарстан у Росії, атакувавши великий нафтопереробний завод у Нижньокамську. Також відомо про "прильоти" в інших регіонах РФ.

Тим часом військова адміністрація та органи влади розповіли про об'єкти, уражені під час нічного удару РФ 20 серпня по Україні. З'ясувалось, що росіяни пошкодили дитячу лікарню, школу та житлові будинки.