РФ будет "карать мирных жителей": "Мадяр" предупредил о террористической тактике врага

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным "Мадьяр" обратился к военным и гражданским лицам. Он заверил, что СБС непрерывно наносят удары по источникам финансирования войны в глубоком тылу России, но предупредил, что враг будет наращивать террор против мирного населения.

"Мы в тонусе на фронте, наносим врагу ответные удары, и когда молчим — тоже. Гражданским же желаю стойкости и собранности — непростые испытания только впереди", — написал командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди в соцсетях.

Роберт "Мадьяр" Бровди предупредил о тактике противника

Он отметил, что между украинцами и россиянами существует не доктринальная, а цивилизационная пропасть: от личностной субъектности и ценностей до отношения к человеческой жизни.

"За пределами поля боя, в глубине болот, мы наносим удары по источникам финансирования и снабжения врага, ведущего войну и производящего оружие. А они, у***баны, применяют массированный террор против гражданского населения нашей Родины", — отметил командующий и подчеркнул, что конца этому террору пока не видно.

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По его словам, эту стратегию "наказания гражданских" ВС РФ будут только усиливать, поэтому Бровди посоветовал проявлять "круглосуточную функциональную бдительность и собранность вместо потребления эмоционального контента и ипсо" и следовать лично составленному и проверенному алгоритму действий в условиях нанесения воздушных ударов.

"Железных нервов и непоколебимости духа вам. Берегите себя и окружающих. И знайте — мы тоже наносим удары, без перерыва. Возвращаем боль врагу. И это не спринт, а марафон с серьезными препятствиями — судьбоносное испытание на выносливость", — подытожил командующий ССО.

Мадяр признался, что планировал недельный перерыв в публикациях, но не выдержал и четырех суток. Свой пост он завершил традиционным "Мы выстоим. Москва падет".

Напомним, ранним утром 20 августа беспилотники достигли Республики Татарстан в России и атаковали крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. Также известно о "прилетах" в других регионах РФ.

Тем временем военная администрация и органы власти сообщили об объектах, пострадавших в ходе ночного удара РФ по Украине 20 августа. Выяснилось, что россияне повредили детскую больницу, школу и жилые дома.