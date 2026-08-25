Атаки РФ на логістику: маркетплейс Maudau звільнить частину працівників

Після російських обстрілів логістики в Україні компанія "Maudau" звільняє частину співробітників.

Після російських обстрілів логістики в Україні компанія "Maudau" звільняє частину співробітників. Зокрема, у маркетплейсі, який входить до Fozzy Group, заявили про вимушену часткову оптимізацію штату. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"Такі рішення ніколи не бувають простими. Водночас сьогодні вони необхідні, щоб адаптуватися до нових умов, зберегти стійкість бізнесу та продовжити нашу роботу", — йдеться у повідомленні.

Атака РФ на Fozzy Group

Також у компанії зазначили, що цей процес буде проходити максимально чесно.

"За кожною посадою стоїть людина, її досвід і внесок у компанію. Саме тому для нас важливо, щоб цей процес проходив максимально чесно, коректно та з повагою до кожного, кого він стосується", — йдеться у повідомленні.

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Відомо, що у Maudau наразі працює понад 700 людей.

Удар РФ по бізнесах в Україні: що відомо

Нагадаємо, що 4 серпня за одну ніч Росія завдала наймасштабнішого удару за останній час по українському бізнесу. Під атакою опинилися логістичні центри, склади та виробництва NOVUS, "Нової пошти", ROZETKA, "Епіцентру", Fozzy Group, INTERTOP, PUMA, Toyota Україна та інших компаній. Деякі підприємства втратили ключову інфраструктуру, а частина повідомила про загибель своїх працівників.

Зокрема, Fozzy Group стала однією з цілей нічної російської атаки. Удар призвів не лише до масштабних руйнувань, а й до людських жертвю

За даними Fozzy Group, пожежі виникли на чотирьох розподільчих центрах, які забезпечували товарами магазини "Сільпо", "Фора" та THRASH!. Компанія підтвердила загибель шістьох працівників, також є поранені.

За попередньою інформацією, на одному з центрів вибухи пролунали майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги, через що люди не встигли дістатися укриття. У Fozzy Group зазначили, що вже зв'язалися з родинами загиблих і постраждалих та нададуть їм необхідну допомогу.

Також Росія в ніч на 1 серпня атакувала об'єкти двох українських видавництв — Rozum на Київщині та "Ранок" у Харкові. Під ударами опинилися склади з книжками, підручниками та настільними іграми.