Атаки РФ на логистику: маркетплейс Maudau уволит часть сотрудников

После российских обстрелов логистических объектов в Украине компания "Maudau" увольняет часть сотрудников.

После российских обстрелов объектов логистики в Украине компания "Maudau" увольняет часть сотрудников. В частности, в маркетплейсе, входящем в Fozzy Group, заявили о вынужденной частичной оптимизации штата. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Такие решения никогда не бывают простыми. В то же время сегодня они необходимы, чтобы адаптироваться к новым условиям, сохранить устойчивость бизнеса и продолжить нашу работу", — говорится в сообщении.

Атака РФ на Fozzy Group

Кроме того, в компании отметили, что этот процесс будет проходить максимально честно.

"За каждой должностью стоит человек, его опыт и вклад в компанию. Именно поэтому для нас важно, чтобы этот процесс проходил максимально честно, корректно и с уважением к каждому, кого он касается", — говорится в сообщении.

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Известно, что в Maudau в настоящее время работает более 700 человек.

Удар РФ по бизнесу в Украине: что известно

Напомним, что 4 августа за одну ночь Россия нанесла самый масштабный удар за последнее время по украинскому бизнесу. Под ударом оказались логистические центры, склады и производственные объекты NOVUS, "Новой почты", ROZETKA, "Эпицентра", Fozzy Group, INTERTOP, PUMA, Toyota Украина и других компаний. Некоторые предприятия лишились ключевой инфраструктуры, а часть сообщила о гибели своих сотрудников.

В частности, Fozzy Group стала одной из целей ночной российской атаки. Удар привел не только к масштабным разрушениям, но и к человеческим жертвам.

По данным Fozzy Group, пожары возникли в четырёх распределительных центрах, которые снабжали товарами магазины "Сильпо", "Фора" и THRASH!. Компания подтвердила гибель шестерых сотрудников; также есть раненые.

По предварительной информации, в одном из центров взрывы прогремели почти одновременно с объявлением воздушной тревоги, из-за чего люди не успели добраться до укрытия. В Fozzy Group отметили, что уже связались с семьями погибших и пострадавших и окажут им необходимую помощь.

Кроме того, в ночь на 1 августа Россия нанесла удары по объектам двух украинских издательств — "Rozum" в Киевской области и "Ранок" в Харькове. Под ударами оказались склады с книгами, учебниками и настольными играми.