Таємна допомога від Італії: Україні дадуть ракети проти балістики і не тільки, — ЗМІ

Уряд Італії таємно погодив новий пакет військової допомоги Україні, який передбачає ракети Aster 30, системи SAMP/T NG та радари.

За даними видання, уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні вже погодив відповідні рішення щодо військової допомоги, а остаточно їх мають закріпити у тринадцятому "Декреті про допомогу". Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на La Repubblica.

24 серпня міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні повідомив про підготовку нового пакета допомоги після розмови з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

Основою нового пакета мають стати засоби протиповітряної та протиракетної оборони. Йдеться, зокрема, про чотири батареї SAMP/T NG, здатні перехоплювати балістичні ракети, а також ракети-перехоплювачі Aster 30.

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Також італійці додадуть до ракет сім радарів великої дальності: шість виробництва французької Thales та один італійської Leonardo.

За даними видання, домовленості про пакет військової допомоги стали результатом угоди між Італією та Францією, укладеної в липні. Обидві країни спільно виробляють системи SAMP/T та ракети Aster 30, які використовуються для захисту від повітряних і ракетних атак.

Також стало відомо, що Париж і Рим можуть надати Україні дозвіл на виробництво перехоплювачів Aster 30 N1BT безпосередньо на українській території. Це має зменшити залежність Києва від постачання готових ракет з Європи.

Україна вже має дві батареї SAMP/T, передані їй Італією та Францією. Вони продемонстрували ефективність під час бойового застосування. Водночас із літа 2025 року виникла проблема з боєприпасами для цих систем, оскільки запаси ракет Aster 30 у Парижа та Рима скоротилися до мінімального рівня.

Виробництво ракет-перехоплювачів планують наростити і частину ракет Італія має намір передати Україні уже до жовтня, щоб забезпечити боєприпасами наявні комплекси та нові системи, які планують розгорнути.

Загальну вартість допомоги оцінюють приблизно у 3 млрд євро. Фінансування хочуть забезпечити коштом Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan.

Раніше Італія вже заявляла про готовність посилювати підтримку України у сфері безпеки та оборони.

Нагадаємо, Фокус писав, що Україна отримає ліцензії на виробництво французьких крилатих ракет SCALP, зенітних ракет Aster-30 для систем ППО SAMP/T та керованих авіабомб AASM Hammer.

Також Україна отримала ракети AIM і додаткові ракети для систем Patriot, а також підтвердження щодо передачі кількох систем ППО Crotale та боєприпасів до них.