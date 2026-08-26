Тайная помощь от Италии: Украине дадут ракеты против баллистики и не только, — СМИ

Правительство Италии тайно одобрило новый пакет военной помощи Украине, который предусматривает поставку ракет Aster 30, систем SAMP/T NG и радаров.

По данным издания, правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони уже согласовало соответствующие решения о военной помощи, а окончательно их должны закрепить в тринадцатом "Декрете о помощи". Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на La Repubblica.

24 августа министр иностранных дел страны Антонио Таяни сообщил о подготовке нового пакета помощи после беседы с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Основу нового пакета должны составить средства противовоздушной и противоракетной обороны. Речь идет, в частности, о четырёх батареях SAMP/T NG, способных перехватывать баллистические ракеты, а также о ракетах-перехватчиках Aster 30.

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Кроме того, итальянцы оснастят ракеты семью радиолокационными станциями большой дальности: шестью производства французской компании Thales и одной — итальянской компании Leonardo.

По данным издания, договоренности о пакете военной помощи стали результатом соглашения между Италией и Францией, заключенного в июле. Обе страны совместно производят системы SAMP/T и ракеты Aster 30, которые используются для защиты от воздушных и ракетных атак.

Также стало известно, что Париж и Рим могут предоставить Украине разрешение на производство ракет-перехватчиков Aster 30 N1BT непосредственно на территории Украины. Это должно снизить зависимость Киева от поставок готовых ракет из Европы.

Украина уже располагает двумя батареями SAMP/T, переданными ей Италией и Францией. Они продемонстрировали свою эффективность в ходе боевого применения. В то же время с лета 2025 года возникла проблема с боеприпасами для этих систем, поскольку запасы ракет Aster 30 в Париже и Риме сократились до минимального уровня.

Производство ракет-перехватчиков планируется нарастить, а часть ракет Италия намерена передать Украине уже к октябрю, чтобы обеспечить боеприпасами имеющиеся комплексы и новые системы, которые планируется развернуть.

Общую стоимость помощи оценивают примерно в 3 млрд евро. Финансирование планируется обеспечить за счет средств Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan.

Ранее Италия уже заявляла о готовности усилить поддержку Украины в сфере безопасности и обороны.

Напомним, что "Фокус" сообщал, что Украина получит лицензии на производство французских крылатых ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 для систем ПВО SAMP/T и управляемых авиабомб AASM Hammer.

Кроме того, Украина получила ракеты AIM и дополнительные ракеты для систем Patriot, а также подтверждение о передаче нескольких систем ПВО Crotale и боеприпасов к ним.