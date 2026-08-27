Путин випрошує в Кім Чен Ина нові балістичні ракети: про яку зброю йдеться

Мова йде про постачання нових балістичних ракет KN-30, які втричі потужніші за вже відомі KN-23 і KN-24.

Про це розповів представник ГУР МО України Андрій Черняк. Розвідник зазначив, що Росія наразі намагається отримати від Північної Кореї черговий пакет військової допомоги, а саме нові ракети "Хвасон-11C", які також відомі, які також відомі, як KN-30 за американською системою найменувань. Це одноступенева тверднопаливна балістична ракета малої дальності. Ракети потрібні Кремлю перед осінньо-зимовим періодом війни.

За попередніми даними української воєнної розвідки, у запиті до Пхеньяна є:

120 балістичних ракет і 6 пускових установок до них;

окремий ракетний підрозділ чисельністю до 90 осіб;

контингент армії КНДР від 30 000 до 50 000 військових.

Відео дня

Куди саме Росія планує направити цей контингент, розвідка поки не встановила.

Це не перший раз, коли диктатор Володимир Путін звертається до свого північнокорейського колеги за допомогою. Пхеньян уже передавав зброю та солдатів, отримуючи натомість новітні технології та гроші.

Із того, що Кремль просив раніше, він уже отримав 40 ракет KN-23 і KN-24. Дві з них росіяни застосували під час однієї з останніх атак по Україні.

"Ракетний терор — частина стратегії Кремля, спрямована на посилення страху, розпалювання деструктиву й конфліктів усередині України", — сказав Черняк, пояснюючи, навіщо росіянам стільки ракет.

За його словами, у такий спосіб агресор тисне на українське суспільство і намагається підірвати стійкість країни.

Представник ГУР додав, що у КНДР поки не вирішили, чи давати Путіну ракети. Конкретні обсяги нової допомоги узгодять під час зустрічі Путіна із очільником Північної Кореї Кім Чен Ином. Перемовини заплановані на вересень.

Тим часом південнокорейська розвідка повідомляла, що Північна Корея готує нове перекидання військ до Росії, хоча ознак негайного розгортання поки немає.

За її оцінками, Пхеньян уже передав Москві понад 15 мільйонів артилерійських снарядів, а також балістичні ракети малої дальності.

Раніше заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький розповів, що Північна Корея відправила до Росії новий контингент — 8500 військових. Серед них близько 400 операторів безпілотників. За даними української розвідки, їхні дрони можуть використовувати для розвідки та ударів по цілях в Україні.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея передала Росії близько 50 балістичних ракет KN-23, KN-24 і KN-30. Російські війська вже застосовували ракети KN-23 та KN-24 для ударів по Україні.