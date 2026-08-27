Путин выпрашивает у Ким Чен Ына новые баллистические ракеты: о каком оружии идет речь

Речь идет о поставках новых баллистических ракет KN-30, которые в три раза мощнее уже известных KN-23 и KN-24.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк. Разведчик отметил, что Россия в настоящее время пытается получить от Северной Кореи очередной пакет военной помощи, а именно новые ракеты "Хвасон-11C", которые также известны как KN-30 по американской системе обозначений. Это одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета малой дальности. Ракеты нужны Кремлю перед осенне-зимним периодом войны.

По предварительным данным украинской военной разведки, в запросе к Пхеньяну указано:

120 баллистических ракет и 6 пусковых установок для них;

отдельное ракетное подразделение численностью до 90 человек;

контингент армии КНДР численностью от 30 000 до 50 000 военнослужащих.

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Куда именно Россия планирует направить этот контингент, разведка пока не установила.

Это не первый раз, когда диктатор Владимир Путин обращается за помощью к своему северокорейскому коллеге. Пхеньян уже поставлял оружие и солдат, получая взамен новейшие технологии и деньги.

Из того, что Кремль запрашивал ранее, он уже получил 40 ракет KN-23 и KN-24. Две из них россияне применили во время одной из последних атак на Украину.

"Ракетный террор — часть стратегии Кремля, направленная на усиление страха, разжигание деструктивных настроений и конфликтов внутри Украины", — сказал Черняк, объясняя, зачем россиянам столько ракет.

По его словам, таким образом агрессор оказывает давление на украинское общество и пытается подорвать устойчивость страны.

Представитель ГУР добавил, что в КНДР пока не решили, давать ли Путину ракеты. Конкретные объёмы новой помощи будут согласованы во время встречи Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Переговоры запланированы на сентябрь.

Между тем южнокорейская разведка сообщала, что Северная Корея готовит новую переброску войск в Россию, хотя признаков немедленного развертывания пока нет.

По её оценкам, Пхеньян уже передал Москве более 15 миллионов артиллерийских снарядов, а также баллистические ракеты малой дальности.

Ранее заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что Северная Корея отправила в Россию новый контингент — 8500 военнослужащих. Среди них около 400 операторов беспилотников. По данным украинской разведки, их дроны могут использоваться для разведки и нанесения ударов по целям в Украине.

Ранее сообщалось, что Северная Корея передала России около 50 баллистических ракет KN-23, KN-24 и KN-30. Российские войска уже применяли ракеты KN-23 и KN-24 для нанесения ударов по Украине.