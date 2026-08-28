Росія для ударів у 2027 році готує 10 тисяч дешевих ракет "Дань-Т": яка загроза для України

Росія готується виготовити 10 000 дешевих ракет "Дань-Т" з бойовою частиною 135 кілограмів для посилення масованих ударів по Україні.

Також в планах ворога в 2027 році збільшити кількість зброї, яку запускати з наземних платформ, кораблів, літаків та авіації, пише "Мілітарний".

Нова російська крилата ракета вже з серпня може запускатися як з наземних, так і з повітряних платформ. Також пуски можуть здійснюватися з літаків Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-57 та навіть гелікоптера Ми-28.

Нова ракета Росії "Дань-Т": що про неї відомо

Також експерти повідомляють, що "Дань-Т" розрахована на ураження бронетехніки, укріплених польових позицій та легкої інфраструктури. Технічні характеристики схожі на S8000 "Бандероль" — боєприпас, що запускається з гелікоптера Ми-28 та важкого БпЛА "Орион".

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"На мою думку, у 2027 році нам слід очікувати надзвичайно великої кількості проблем від цих дешевих ракет, які важко перехопити. Росіяни планують виробити близько 10 тисяч ракет лише типу "Дань-Т" у 2027 році. Дальність польоту ракети — 500 км із бойовою частиною вагою 135 кг", — розповідає про нову російську ракету український ветеран та аналітик kriegsforscher у дописі в Х.

Наземна пускова установка для російської крилатої ракети Дань-Т Фото: Скріншот

За його словами, у 2027 році зростає кількість загроз через масованість російських атак дешевими ракетами, які важко перехопити.

Крім того, про цей високоточний боєприпас зазначав заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.

"Зараз росіяни намагаються повністю перейти на комплектуючі власного виробництва. Наприклад, одне з завдань, що стоїть для "Дань-Т" – щоб уся компонентна база була їхньою", — сказав він.

Командування Повітряно-космічних сил РФ розглядає можливість переходу на виключну закупівлю "Дань-Т" через її дешеву вартість.

Нагадаємо, що Росія готується посилити ракетні удари по Україні північнокорейськими балістичними ракетами, зокрема модернізованими KN-30. У Воронезькій області розгортають шість пускових установок для таких ракет.

Також реактивна ракета Росії під назвою "Бандероль" ймовірно влучила по будівлі головного управління Національної поліції Житомирської області, повідомили у військовій адміністрації.