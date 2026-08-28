Россия для ударов в 2027 году готовит 10 тысяч дешевых ракет "Дань-Т": какая угроза для Украины

Россия готовится изготовить 10 000 недорогих ракет "Дань-Т" с боевой частью весом 135 килограммов для усиления массированных ударов по Украине.

Кроме того, в планах противника на 2027 год — увеличить количество вооружений, запускаемых с наземных платформ, кораблей, самолетов и авиации, пишет "Милитарный".

Новая российская крылатая ракета уже с августа может запускаться как с наземных, так и с воздушных платформ. Также пуски могут осуществляться с самолетов Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-57 и даже вертолета Ми-28.

Новая российская ракета "Дань-Т": что о ней известно

Кроме того, эксперты сообщают, что "Дань-Т" предназначена для поражения бронетехники, укрепленных полевых позиций и легкой инфраструктуры. Технические характеристики схожи с S8000 "Бандероль" — боеприпасом, запускаемым с вертолета Ми-28 и тяжелого БПЛА "Орион".

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"На мой взгляд, в 2027 году нам следует ожидать чрезвычайно большого количества проблем со стороны этих дешёвых ракет, которые трудно перехватить. Россияне планируют выпустить около 10 тысяч ракет только типа "Дань-Т" в 2027 году. Дальность полета ракеты — 500 км с боевой частью весом 135 кг", — рассказывает о новой российской ракете украинский ветеран и аналитик kriegsforscher в посте в Х.

Наземная пусковая установка для российской крылатой ракеты "Дань-Т" Фото: Скриншот

По его словам, в 2027 году растет число угроз из-за массовости российских атак с использованием дешёвых ракет, которые трудно перехватить.

Кроме того, об этом высокоточном боеприпасе упомянул заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

"Сейчас россияне пытаются полностью перейти на комплектующие собственного производства. Например, одна из задач, стоящих перед "Дань-Т", — чтобы вся компонентная база была их собственной", — сказал он.

Командование Воздушно-космических сил РФ рассматривает возможность перехода на исключительную закупку "Дань-Т" из-за её низкой стоимости.

Напомним, что Россия готовится усилить ракетные удары по Украине с помощью северокорейских баллистических ракет, в частности модернизированных KN-30. В Воронежской области развертывают шесть пусковых установок для таких ракет.

Кроме того, реактивная ракета России под названием "Бандероль", по всей видимости, попала в здание главного управления Национальной полиции Житомирской области, сообщили в военной администрации.