"Це не обговорюється": депутат в РФ закликав Кремль застосувати ядерну зброю по Україні

Депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов заявив, що Росія має застосувати тактичну ядерну зброю проти України у разі необхідності. За його словами, дискусій щодо можливого застосування такої зброї бути не повинно.

Про це повідомив сам Журавльов у відеозверненні, опублікованому в його Telegram-каналі.

Він заявив, що російські війська нібито просуваються вперед, однак, на його думку, “потрібно бити сильніше”.

“Ми зобов’язані застосувати тактичну ядерну зброю, і не треба з цього влаштовувати дискусію. Ми маємо змусити ворога капітулювати”, — заявив Журавльов.

Депутат також наголосив, що Україна має зрозуміти, що повинна капітулювати.

“Треба буде бити — будемо бити. І це не обговорюється”, — сказав він.

Раніше у словах глави МЗС РФ Сергія Лаврова також вбачали натяк на можливе застосування ядерної зброї у відповідь на агресію НАТО.

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Нагадаємо, у жовтні 2025 року начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив Володимиру Путіну про нібито успішне випробування ракети “Буревісник”. За його словами, ракета подолала 14 тисяч кілометрів і перебувала в повітрі близько 15 годин. Згодом цей політ підтвердила військова розвідка Норвегії.

Випробування “Буревісника” пов’язують із радіаційними ризиками. У 2019 році вибух під час випробувань біля Ненокси призвів до загибелі п’ятьох фахівців “Росатома” та тимчасового підвищення рівня радіації у Сєверодвінську. Після аварії випробування перенесли на віддалений архіпелаг Нова Земля.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Володимир Путін заявив, що ракета “Буревісник” здатна обходити системи протиракетної оборони. За оцінкою аналітика CSIS Патриції Базильчик, основна мета цієї зброї — психологічний тиск на США та Захід, а не використання проти України.

Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заперечував, що Росія вступає у нову фазу гонки озброєнь зі США. Він також заявляв, що Кремль не проводив ядерних випробувань, а інформацію про випробування “Буревісника” передали президенту США Дональду Трампу коректно.