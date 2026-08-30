"Это не обсуждается": депутат в РФ призвал Кремль применить ядерное оружие по Украине

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил, что Россия должна применить тактическое ядерное оружие против Украины в случае необходимости. По его словам, дискуссий о возможном применении такого оружия быть не должно.

Об этом сообщил сам Журавлев в видеообращении, опубликованном на его Telegram-канале.

Он заявил, что российские войска продвигаются вперед, однако, по его мнению, "нужно наносить более сильные удары".

"Мы обязаны применить тактическое ядерное оружие, и не стоит из этого делать проблему. Мы должны заставить врага капитулировать", — заявил Журавлев.

Депутат также подчеркнул, что Украина должна понять: ей придется капитулировать.

"Придётся бить — будем бить. И это не обсуждается", — сказал он.

Ранее в высказываниях главы МИД РФ Сергея Лаврова также усматривали намек на возможное применение ядерного оружия в ответ на агрессию НАТО.

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Напомним, в октябре 2025 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил Владимиру Путину о якобы успешном испытании ракеты "Буревестник". По его словам, ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов. Впоследствии этот полёт подтвердила военная разведка Норвегии.

Испытания "Буревестника" связывают с радиационными рисками. В 2019 году взрыв во время испытаний у Неноксы привел к гибели пяти специалистов "Росатома" и временному повышению уровня радиации в Северодвинске. После аварии испытания перенесли на удаленный архипелаг Новая Земля.

Напомним, что в октябре 2025 года Владимир Путин заявил, что ракета "Буревестник" способна обходить системы противоракетной обороны. По оценке аналитика CSIS Патриции Базильчик, основная цель этого оружия — психологическое давление на США и Запад, а не применение против Украины.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг, что Россия вступает в новую фазу гонки вооружений с США. Он также заявлял, что Кремль не проводил ядерных испытаний, а информация об испытаниях "Буревестника" была доведена до сведения президента США Дональда Трампа в надлежащем порядке.