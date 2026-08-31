РФ обстріляла КАБами Ізюм: є постраждалий, пошкоджено будинки й електромережу (фото)

ЗС РФ обстріляли місто Ізюм Харківської області з використанням КАБів. Атака сталася близько 22:00, наразі відомо про одного постраждалого.

Відомо, що влучання зафіксовано в декількох місцях у західній частині міста. Одне з влучань припало в дорожнє покриття, повідомляє МВА.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено більше 10 приватних будинків та декілька автомобілів. На місці іншого влучання виникла пожежа господарчої споруди. Також пошкоджені електромереж", — вказано в повідомленні.

Повідомлення МВА про обстріл Ізюма Фото: скриншот

На даний час внаслідок обстрілу постраждала 1 особа. Наразі їй надається необхідна медична допомога, зазначає МВА.

Раніше Фокус повідомляв про наслідки масованої атаки РФ на Київ. Міська влада повідомляє про одразу в чотирьох районах міста.

Згодом стало відомо, що РФ атакувала виробництво снеків і напоїв на Миколаївщині. Компанія представлена брендами "Сандора", "Садочок", Pepsi, 7UP, Mirinda та Lipton Ice Tea.