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РФ обстріляла КАБами Ізюм: є постраждалий, пошкоджено будинки й електромережу (фото)

РФ обстріляла КАБами Ізюм: є постраждалий, пошкоджено будинки й електромережу (фото)
Росіяни обстріляли КАБами Ізюм, є поранений і пошкоджені будинки | Фото: Харківська ОДА

ЗС РФ обстріляли місто Ізюм Харківської області з використанням КАБів. Атака сталася близько 22:00, наразі відомо про одного постраждалого.

Відомо, що влучання зафіксовано в декількох місцях у західній частині міста. Одне з влучань припало в дорожнє покриття, повідомляє МВА.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено більше 10 приватних будинків та декілька автомобілів. На місці іншого влучання виникла пожежа господарчої споруди. Також пошкоджені електромереж", — вказано в повідомленні.

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Повідомлення МВА про обстріл Ізюма
Фото: скриншот

На даний час внаслідок обстрілу постраждала 1 особа. Наразі їй надається необхідна медична допомога, зазначає МВА.

Раніше Фокус повідомляв про наслідки масованої атаки РФ на Київ. Міська влада повідомляє про одразу в чотирьох районах міста.

Згодом стало відомо, що РФ атакувала виробництво снеків і напоїв на Миколаївщині. Компанія представлена брендами "Сандора", "Садочок", Pepsi, 7UP, Mirinda та Lipton Ice Tea.

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