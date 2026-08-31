Россия обстреляла Изюм КАБами: есть пострадавший, повреждены дома и электросети (фото)

Вооруженные силы РФ обстреляли город Изюм Харьковской области с применением управляемых авиабомбм. Атака произошла около 22:00, на данный момент известно об одном пострадавшем.

Известно, что попадания зафиксированы в нескольких местах в западной части города. Одно из попаданий пришлось на дорожное покрытие, сообщает МВА.

"В результате вражеской атаки повреждены более 10 частных домов и несколько автомобилей. На месте другого попадания возник пожар в хозяйственной постройке. Также повреждены электросети", — говорится в сообщении.

Сообщение МВА об обстреле Изюма Фото: скриншот

В настоящее время в результате обстрела пострадал 1 человек. Как сообщает МВА, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее Фокус сообщал о последствиях массированной атаки РФ на Киев. Городские власти сообщают о повреждениях сразу в четырёх районах города.

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Впоследствии стало известно, что РФ нанесла удар по предприятию по производству снеков и напитков в Николаевской области. Компания представлена брендами "Сандора", "Садочок", Pepsi, 7UP, Mirinda и Lipton Ice Tea.