Починають зі школи: Росія роками створює "Путінюгенд" для майбутніх воєн, — InformNapalm

Окрім російських дітей, РФ також використовує дітей із окупованих територій України. Їх мілітаризують у спеціальних таборах, але починають готувати нових вояків ще з молодшої школи.

OSINT-дослідники InformNapalm опублікували велике розслідування, якому передувала робота семирічної давнини волонтера міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Андрія Лучкова та польського дослідника Анджея Лежкевича. Дослідження Putinjugend: Children for Russian War —систематизувало дані про те, як Кремль через державні структури, освітню систему та військово-патріотичні організації формує дитячу свідомість, нормалізує військову культуру та готує молодь до участі у майбутніх війнах Росії. Нині ситуація стала ще гіршою.

Фото: Соцмережi

Всеросійська військово-патріотична гра "Зарница 2.0" збирає тисячі російських дітей Фото: Соцмережi

Тоді автори попереджали, що мілітаризація дітей стала складовою державної політики РФ, спрямованої на підготовку країни до подальшої військової агресії. З того часу Росія значно розширила систему мілітаризації дітей та молоді, адаптувавши її до досвіду повномасштабної війни проти України.

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В 2019 році були "Юнармія", кадетські класи, військові табори та залучення дітей до стрільб і військової підготовки. В 2026 році до цієї системи додались масові програми роботи з БПЛА, саперною справою, штурмовою підготовкою, військовим зв’язком та інформаційним супроводом бойових дій.

Одним із найбільш показових прикладів цього розвитку стала "Зарница 2.0".

Дітей вчать військовим спеціальностям Фото: Соцмережi

У серпні–вересні 2026 року у Волгоградській області проходить федеральний фінал третього сезону всеросійської військово-патріотичної гри "Зарница 2.0". За масштабом, структурою, кадровим складом наставників і набором дисциплін це вже значно більше, ніж традиційне дитяче військово-спортивне змагання.

За даними організаторів, у 2026 році заявки на участь у проєкті подали понад 3,2 млн школярів і студентів. Перший заїзд федерального фіналу зібрав 960 учасників старшої вікової категорії — 96 загонів по десять осіб. Самі організатори у своїй комунікації регулярно називають підлітків "бійцями".

Дітей в Росію готують до війни Фото: Соцмережi

"Зарница 2.0" реалізується "Движением Первых", "Юнармией" та центром "ВОИН" за підтримки Росмолоді, Міністерства просвіти та Міністерства оборони РФ у межах федерального нацпроєкту "Молодежь и дети". Тобто йдеться не про низову ініціативу чи гурток ентузіастів, а про частину державної політики РФ щодо молоді.

Дітей в Росії мілітаризують с перших класів

У 2026 році Росія розширила вікові межі "Зарницы 2.0". Тепер система охоплює чотири категорії:

7–10 років — молодша;

11–13 років — середня;

14–17 років — старша;

18–23 роки — спеціальна.

Саме остання категорія є принципово важливою. Вперше верхню межу підняли до 23 років і дозволили залучати, зокрема, студентів педагогічних вишів, яких надалі планують використовувати як наставників для школярів.

Міністерство просвіти РФ прямо повідомляє, що "Зарница 2.0" має закріплювати на практиці знання з початкової військової підготовки і бути профорієнтаційним майданчиком для молоді, яка збирається навчатися у військових училищах та вишах і готова, за формулюванням організаторів, "пов'язати свою подальшу долю зі служінням Батьківщині".

Офіційно "Зарница" не називається програмою підготовки мобілізаційного резерву. Але категорія 18–23 роки вже охоплює повнолітніх громадян у віці, коли вони можуть вступати до військових

Для молодших дітей "Зарница" ще зберігає багато рис класичної військово-спортивної гри. Але для старших груп структура вже імітує функціонування військового підрозділу.

Мілітарізація дітей в РФ починається змалечку Фото: Соцмережi

У 2026 році передбачено сім так званих умовно-військових спеціальностей:

командир;

штурмовик;

інженер-сапер;

медик;

зв'язківець;

оператор безпілотних апаратів;

воєнкор.

Крім індивідуальної спеціалізації, учасники проходять вогневу і тактичну підготовку, тактичну медицину, інженерне обладнання та маскування позицій, виживання в екстремальних умовах. Федеральний фінал завершується великою військово-тактичною грою з "гарнізонною службою", комбінованим маршем, діями на місцевості та "фінальним боєм".

В офіційному каналі навіть спеціальність штурмовика описується через "подавлення позицій противника", роботу в парах, використання укриттів, заходження у приміщення та ведення бою в обмеженому просторі.

"Зарница 2.0" використовує досвід реальних бойових дій в Україні

Так, новим є напрямок БПЛА. На змаганнях оператори повинні застосовувати одразу три типи платформ — розвідувальну, ударну та наземну.

Російських дітей готують до війни дронів Фото: Соцмережi

За офіційною легендою завдання учасників передбачає:

встановлення ретранслятора;

ведення повітряної розвідки;

виявлення живої сили та вогневих точок умовного противника;

виконання скидів;

використання ударного БПЛА для ураження вогневої точки;

повернення техніки після виконання завдання.

Організатори оцінюють не лише пілотування, а й точність ураження цілей та час виконання бойової задачі. Це вже пряме перенесення реалій російсько-української війни у систему роботи з підлітками.

Російських дітей готують до війни Фото: Соцмережi

Ще один компонент "Зарницы 2.0" заслуговує окремої уваги, адже у загонах є "воєнкор", задачі якого чітко описані. Він має: документувати події, робити фото й відео, проводити інтерв'ю, збирати та аналізувати матеріали, готувати новини та вести інформаційні канали свого загону. Окремо декларується вміння відрізняти "правдиву інформацію від недостовірної". Він навіть має створювати власний канал та набирати підписників вже під час "гри".

На "Зарнице" є навіть военкори Фото: Соцмережi

Командують дітьми учасники війни проти України. Командувачем федерального фіналу призначений Володимир Михайловський — гвардії майор, кавалер трьох російських орденів Мужності, учасник війни проти України та президентської кадрової програми "Время героев".

Командувачі гри "Зарница" Командувачі гри "Зарница"

Чотири умовні "армії" фіналу очолюють учасники тієї ж кадрової програми та російські військові, нагороджені за участь у війні:

армія "Амур" — Єгор Олександрович Захаров (Егор Александрович Захаров), Герой РФ, кавалер ордена Мужності;

армія "Обь" — Вадим Андрійович Биков (Вадим Андреевич Быков), кавалер двох орденів Мужності;

армія "Кама" — Олексій Сергійович Жбанов (Алексей Сергеевич Жбанов), кавалер двох орденів Мужності;

армія "Волга" — Владислав Андрійович Фролов (Владислав Андреевич Фролов), кавалер ордена Мужності.

Імена, розподіл між арміями та нагороди вказані на офіційних слайдах "Зарницы" й підтверджуються публічними матеріалами фіналу.

На наданому організаторами слайді заступником командувача грою також вказаний Микита Олександрович Іванов (Никита Александрович Иванов). Його презентують як учасника так званої "СВО", нагородженого медаллю Суворова, юнармійця та людину, яка займається "військово-патріотичним вихованням молоді".

"Це принципова деталь. Війна інтегрується у виховання молоді не тільки через навчальну програму, але й через систему авторитетів", — зазначають розслідувачі.

"Зарница 2.0" використовується і як інструмент інтеграції окупованих Росією українських територій. Адже в ній беруть участь діти з ТОТ.

"Зарница 2.0" та Гітлерюгенд – в чому різниця

Американський Меморіальний музей Голокосту описує Hitlerjugend як державний інструмент, за допомогою якого нацистський режим одночасно формував світогляд молоді та готував хлопців до майбутньої військової служби. Діти проходили військові вправи, вчилися поводженню зі зброєю, а молодіжні структури використовували масові ритуали, пропаганду та колективні заходи для формування лояльності режиму. До 1939 року участь у нацистських молодіжних організаціях стала обов'язковою.

"Зарницу 2.0" поки відрізняє лише те, що участь в ній не є обов'язковою, і не варто думати, що кожен учасник стане військовим, але прямо зараз Росія, яка веде загарбницьку війну, мобілізує нинішнє покоління і заздалегідь формує наступне.

Також маленьких росіян вчать на саперів Фото: Соцмережi

Москва вибудовує послідовний механізм, який:

нормалізує військову культуру з молодшої школи;

з 11 років вводить функціональні військові ролі;

переносить у навчання досвід актуальної війни — від FPV та ударних БПЛА до штурмових дій;

використовує учасників агресивної війни як наставників і моральні авторитети;

навчає частину молоді працювати з інформаційним середовищем;

продовжує систему до 23 років, тобто до віку безпосереднього рекрутингу в армію.

"Поки європейські держави обговорюють, якою може бути загроза через п’ять або десять років, Росія вже працює з поколінням, якому через ці п'ять-десять років буде 18–30", — зазначають розслідувачі і попереджають, що Кремль готує майбутніх операторів БПЛА, саперів, штурмовиків, зв'язківців — і тих, хто забезпечуватиме їхні війни інформаційним та когнітивним впливом.

У 2019 році InformNapalm назвав цю систему "Путінюгендом" і попереджав, що мілітаризація російських дітей є не просто елементом пропаганди, а інвестицією Кремля у людський ресурс майбутніх воєн.

Нагадаємо, Росія планує провести додаткову хвилю мобілізації у 2026–2027 роках і набрати по 300 тисяч людей кожного року. Українська розвідка вважає, що рішення можуть ухвалити після виборів до Держдуми РФ у вересні.

А на шкільну першовересневу лінійку у Росії прийшов невідомий чоловік у татуюваннях та шкірянці, який радив дітям більше уваги звертати на автомат "Калашникова", ніж на інші науки, бо "Калаш" поширить російську в усьому світі.