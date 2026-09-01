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Военный Фокус Российско-украинская война

Начинают со школы: Россия годами создает "Путинюгенд" для будущих войн, — InformNapalm

россияне "Зарница"
Российских детей в школе готовят к войне | Фото: Соцсети

Помимо российских детей, РФ также использует детей с оккупированных территорий Украины. Их милитаризируют в специальных лагерях, но начинают готовить новых солдат ещё в младших классах школы.

OSINT-исследователи InformNapalm опубликовали масштабное расследование, которому предшествовала работа, начатая семь лет назад волонтером международного разведывательного сообщества InformNapalm Андреем Лучковым и польским исследователем Анджеем Лежкевичем. Исследование "Putinjugend: Children for Russian War" систематизировало данные о том, как Кремль через государственные структуры, систему образования и военно-патриотические организации формирует детское сознание, нормализует военную культуру и готовит молодежь к участию в будущих войнах России. Сейчас ситуация стала ещё хуже.

Российских детей готовят к войне
Фото: Соцсети
Путинюгенд
Всероссийская военно-патриотическая игра "Зарница 2.0" собирает тысячи российских детей
Фото: Соцсети

Тогда авторы предупреждали, что милитаризация детей стала составной частью государственной политики РФ, направленной на подготовку страны к дальнейшей военной агрессии. С тех пор Россия значительно расширила систему милитаризации детей и молодежи, адаптировав её к опыту полномасштабной войны против Украины.

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В 2019 году были "Юнармия", кадетские классы, военные лагеря, а также привлечение детей к стрельбе и военной подготовке. В 2026 году к этой системе добавились массовые программы по работе с БПЛА, саперному делу, штурмовой подготовке, военной связи и информационному сопровождению боевых действий.

Одним из наиболее показательных примеров этого развития стала "Зарница 2.0".

"Зарница", милитаризация детей, "Путинюгенд", фото
Детей обучают военным специальностям
Фото: Соцсети

В августе–сентябре 2026 года в Волгоградской области проходит федеральный финал третьего сезона всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0". По масштабу, структуре, кадровому составу наставников и набору дисциплин это уже значительно больше, чем традиционное детское военно-спортивное соревнование.

По данным организаторов, в 2026 году заявки на участие в проекте подали более 3,2 млн школьников и студентов. Первый этап федерального финала собрал 960 участников старшей возрастной категории — 96 отрядов по десять человек. Сами организаторы в своих сообщениях регулярно называют подростков "бойцами".

"Зарница", милитаризация детей, "Путинюгенд", фото
Детей в России готовят к войне
Фото: Соцсети

Проект "Зарница 2.0" реализуется "Движением Первых", "Юнармией" и центром "ВОИН" при поддержке Росмолоди, Министерства просвещения и Министерства обороны РФ в рамках федерального национального проекта "Молодежь и дети". То есть речь идет не о низовой инициативе или кружке энтузиастов, а о части государственной политики РФ в отношении молодежи.

Детей в России милитаризируют с первых классов

В 2026 году Россия расширила возрастные рамки программы "Зарница 2.0". Теперь система охватывает четыре категории:

  • 7–10 лет — младшая;
  • 11–13 лет — средняя;
  • 14–17 лет — старшая;
  • 18–23 года — специальная.

Именно последняя категория имеет принципиальное значение. Впервые верхний возрастной предел был повышен до 23 лет, и было разрешено привлекать, в частности, студентов педагогических вузов, которых в дальнейшем планируется использовать в качестве наставников для школьников.

Министерство образования РФ прямо заявляет, что "Зарница 2.0" призвана закреплять на практике знания по начальной военной подготовке и служить площадкой для профориентации молодежи, которая намеревается поступить в военные училища и вузы и готова, по формулировке организаторов, "связать свою дальнейшую судьбу со служением Родине".

Официально "Зарница" не называется программой подготовки мобилизационного резерва. Однако категория "18–23 года" уже охватывает совершеннолетних граждан в том возрасте, когда они могут поступать на военную службу

Для младших детей "Зарница" по-прежнему сохраняет многие черты классической военно-спортивной игры. Но для старших групп её структура уже имитирует функционирование воинского подразделения.

"Зарница", милитаризация детей, "Путинюгенд", фото
Милитаризация детей в РФ начинается с раннего детства
Фото: Соцсети

В 2026 году предусмотрено семь так называемых условно-военных специальностей:

  • командир;
  • штурмовик;
  • инженер-сапер;
  • медик;
  • связист;
  • оператор беспилотных аппаратов;
  • военкор.

Помимо индивидуальной специализации, участники проходят огневую и тактическую подготовку, обучение тактической медицине, инженерному оборудованию и маскировке позиций, а также выживанию в экстремальных условиях. Федеральный финал завершается крупной военно-тактической игрой с "гарнизонной службой", комбинированным маршем, действиями на местности и "финальным боем".

В официальном канале даже специальность штурмовика описывается как "подавление позиций противника", работа в парах, использование укрытий, проникновение в помещения и ведение боя в ограниченном пространстве.

"Зарница 2.0" использует опыт реальных боевых действий в Украине

Да, новым направлением является БПЛА. На соревнованиях операторы должны использовать сразу три типа платформ — разведывательную, ударную и наземную.

"Зарница", милитаризация детей, "Путинюгенд", фото
Российских детей готовят к войне с дронами
Фото: Соцсети

Согласно официальной легенде, задание участников заключается в следующем:

  • установка ретранслятора;
  • проведение воздушной разведки;
  • обнаружение живой силы и огневых точек условного противника;
  • выполнение сбросов;
  • использование ударного БПЛА для поражения огневой точки;
  • возвращение техники после выполнения задания.

Организаторы оценивают не только пилотаж, но и точность поражения целей, а также время выполнения боевой задачи. Это уже прямой перенос реалий российско-украинской войны в систему работы с подростками.

"Зарница", милитаризация детей, "Путинюгенд", фото
Российских детей готовят к войне
Фото: Соцсети

Еще один компонент "Зарницы 2.0" заслуживает отдельного внимания, ведь в отрядах есть "военкор", задачи которого четко описаны. Он должен: документировать события, делать фото и видео, проводить интервью, собирать и анализировать материалы, готовить новости и вести информационные каналы своего отряда. Отдельно подчеркивается умение отличать "достоверную информацию от недостоверной". Он даже должен создавать собственный канал и набирать подписчиков уже во время "игры".

"Зарница", милитаризация детей, "Путинюгенд", фото
На "Зарнице" есть даже военный корреспондент
Фото: Соцсети

Детьми командуют участники войны против Украины. Командующим федеральным финалом назначен Владимир Михайловский — майор гвардии, кавалер трёх российских орденов "Мужества", участник войны против Украины и президентской кадровой программы "Время героев".

"Зарница", милитаризация детей, "Путинюгенд", фото
Командиры игры "Зарница"
Зарница, милитаризация детей, "Путинюгенд", фото
Командиры игры "Зарница"

Четыре условные "армии" финала возглавляют участники той же кадровой программы и российские военные, награжденные за участие в войне:

  • армия "Амур" — Егор Александрович Захаров (Егор Александрович Захаров), Герой РФ, кавалер ордена "Мужество";
  • армия "Обь" — Вадим Андреевич Быков, кавалер двух орденов "Мужества";
  • армия "Кама" — Алексей Сергеевич Жбанов, кавалер двух орденов "Мужества";
  • армия "Волга" — Владислав Андреевич Фролов, кавалер ордена "Мужество".

Имена, распределение по армиям и награды указаны на официальных слайдах "Зарницы" и подтверждаются публичными материалами финала.

На слайде, предоставленном организаторами, в качестве заместителя командующего игрой также указан Никита Александрович Иванов. Его представляют как участника так называемой "СВО", награжденного медалью Суворова, юнармейца и человека, занимающегося "военно-патриотическим воспитанием молодежи".

"Это принципиальный момент. Война становится частью воспитания молодежи не только через учебную программу, но и через систему авторитетов", — отмечают исследователи.

"Зарница 2.0" используется и в качестве инструмента интеграции оккупированных Россией украинских территорий. Ведь в ней принимают участие дети из ТОТ.

"Зарница 2.0" и "Гитлерюгенд" — в чём разница

Американский Мемориальный музей Холокоста описывает "Гитлерюгенд" как государственный инструмент, с помощью которого нацистский режим одновременно формировал мировоззрение молодежи и готовил юношей к будущей военной службе. Дети проходили военные учения, учились обращению с оружием, а молодежные структуры использовали массовые ритуалы, пропаганду и коллективные мероприятия для формирования лояльности режиму. К 1939 году участие в нацистских молодежных организациях стало обязательным.

"Зарницу 2.0" пока отличает лишь то, что участие в ней не является обязательным, и не стоит думать, что каждый участник станет военным, но прямо сейчас Россия, ведущая агрессивную войну, мобилизует нынешнее поколение и заранее формирует следующее.

"Зарница", милитаризация детей, "Путинюгенд", фото
Кроме того, маленьких россиян обучают профессии сапера
Фото: Соцсети

Москва создает последовательный механизм, который:

  • нормализует военную культуру, начиная с младших классов;
  • с 11 лет вводит функциональные военные роли;
  • переносит в обучение опыт актуальной войны — от FPV и ударных БПЛА до штурмовых действий;
  • использует участников агрессивной войны в качестве наставников и моральных авторитетов;
  • обучает часть молодежи работать с информационной средой;
  • продолжает систему до 23 лет, то есть до возраста непосредственного призыва в армию.

"Пока европейские государства обсуждают, какой может быть угроза через пять или десять лет, Россия уже работает с поколением, которому через эти пять-десять лет будет 18–30", — отмечают расследователи и предупреждают, что Кремль готовит будущих операторов БПЛА, саперов, штурмовиков, связистов — и тех, кто будет обеспечивать их войны информационным и когнитивным воздействием.

В 2019 году InformNapalm назвал эту систему "Путинюгендом" и предупреждал, что милитаризация российских детей — это не просто элемент пропаганды, а инвестиция Кремля в человеческий ресурс будущих войн.

Напомним, что Россия планирует провести дополнительную волну мобилизации в 2026–2027 годах и набрать по 300 тысяч человек ежегодно. Украинская разведка полагает, что решение может быть принято после выборов в Госдуму РФ в сентябре.

А на школьную линейку в первый день сентября в России пришёл неизвестный мужчина с татуировками и в кожаной куртке, который советовал детям уделять больше внимания автомату "Калашникова", чем другим наукам, потому что "Калаш" распространит русский язык по всему миру.