Начинают со школы: Россия годами создает "Путинюгенд" для будущих войн, — InformNapalm

Помимо российских детей, РФ также использует детей с оккупированных территорий Украины. Их милитаризируют в специальных лагерях, но начинают готовить новых солдат ещё в младших классах школы.

OSINT-исследователи InformNapalm опубликовали масштабное расследование, которому предшествовала работа, начатая семь лет назад волонтером международного разведывательного сообщества InformNapalm Андреем Лучковым и польским исследователем Анджеем Лежкевичем. Исследование "Putinjugend: Children for Russian War" систематизировало данные о том, как Кремль через государственные структуры, систему образования и военно-патриотические организации формирует детское сознание, нормализует военную культуру и готовит молодежь к участию в будущих войнах России. Сейчас ситуация стала ещё хуже.

Фото: Соцсети

Всероссийская военно-патриотическая игра "Зарница 2.0" собирает тысячи российских детей Фото: Соцсети

Тогда авторы предупреждали, что милитаризация детей стала составной частью государственной политики РФ, направленной на подготовку страны к дальнейшей военной агрессии. С тех пор Россия значительно расширила систему милитаризации детей и молодежи, адаптировав её к опыту полномасштабной войны против Украины.

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В 2019 году были "Юнармия", кадетские классы, военные лагеря, а также привлечение детей к стрельбе и военной подготовке. В 2026 году к этой системе добавились массовые программы по работе с БПЛА, саперному делу, штурмовой подготовке, военной связи и информационному сопровождению боевых действий.

Одним из наиболее показательных примеров этого развития стала "Зарница 2.0".

Детей обучают военным специальностям Фото: Соцсети

В августе–сентябре 2026 года в Волгоградской области проходит федеральный финал третьего сезона всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0". По масштабу, структуре, кадровому составу наставников и набору дисциплин это уже значительно больше, чем традиционное детское военно-спортивное соревнование.

По данным организаторов, в 2026 году заявки на участие в проекте подали более 3,2 млн школьников и студентов. Первый этап федерального финала собрал 960 участников старшей возрастной категории — 96 отрядов по десять человек. Сами организаторы в своих сообщениях регулярно называют подростков "бойцами".

Детей в России готовят к войне Фото: Соцсети

Проект "Зарница 2.0" реализуется "Движением Первых", "Юнармией" и центром "ВОИН" при поддержке Росмолоди, Министерства просвещения и Министерства обороны РФ в рамках федерального национального проекта "Молодежь и дети". То есть речь идет не о низовой инициативе или кружке энтузиастов, а о части государственной политики РФ в отношении молодежи.

Детей в России милитаризируют с первых классов

В 2026 году Россия расширила возрастные рамки программы "Зарница 2.0". Теперь система охватывает четыре категории:

7–10 лет — младшая;

11–13 лет — средняя;

14–17 лет — старшая;

18–23 года — специальная.

Именно последняя категория имеет принципиальное значение. Впервые верхний возрастной предел был повышен до 23 лет, и было разрешено привлекать, в частности, студентов педагогических вузов, которых в дальнейшем планируется использовать в качестве наставников для школьников.

Министерство образования РФ прямо заявляет, что "Зарница 2.0" призвана закреплять на практике знания по начальной военной подготовке и служить площадкой для профориентации молодежи, которая намеревается поступить в военные училища и вузы и готова, по формулировке организаторов, "связать свою дальнейшую судьбу со служением Родине".

Официально "Зарница" не называется программой подготовки мобилизационного резерва. Однако категория "18–23 года" уже охватывает совершеннолетних граждан в том возрасте, когда они могут поступать на военную службу

Для младших детей "Зарница" по-прежнему сохраняет многие черты классической военно-спортивной игры. Но для старших групп её структура уже имитирует функционирование воинского подразделения.

Милитаризация детей в РФ начинается с раннего детства Фото: Соцсети

В 2026 году предусмотрено семь так называемых условно-военных специальностей:

командир;

штурмовик;

инженер-сапер;

медик;

связист;

оператор беспилотных аппаратов;

военкор.

Помимо индивидуальной специализации, участники проходят огневую и тактическую подготовку, обучение тактической медицине, инженерному оборудованию и маскировке позиций, а также выживанию в экстремальных условиях. Федеральный финал завершается крупной военно-тактической игрой с "гарнизонной службой", комбинированным маршем, действиями на местности и "финальным боем".

В официальном канале даже специальность штурмовика описывается как "подавление позиций противника", работа в парах, использование укрытий, проникновение в помещения и ведение боя в ограниченном пространстве.

"Зарница 2.0" использует опыт реальных боевых действий в Украине

Да, новым направлением является БПЛА. На соревнованиях операторы должны использовать сразу три типа платформ — разведывательную, ударную и наземную.

Российских детей готовят к войне с дронами Фото: Соцсети

Согласно официальной легенде, задание участников заключается в следующем:

установка ретранслятора;

проведение воздушной разведки;

обнаружение живой силы и огневых точек условного противника;

выполнение сбросов;

использование ударного БПЛА для поражения огневой точки;

возвращение техники после выполнения задания.

Организаторы оценивают не только пилотаж, но и точность поражения целей, а также время выполнения боевой задачи. Это уже прямой перенос реалий российско-украинской войны в систему работы с подростками.

Российских детей готовят к войне Фото: Соцсети

Еще один компонент "Зарницы 2.0" заслуживает отдельного внимания, ведь в отрядах есть "военкор", задачи которого четко описаны. Он должен: документировать события, делать фото и видео, проводить интервью, собирать и анализировать материалы, готовить новости и вести информационные каналы своего отряда. Отдельно подчеркивается умение отличать "достоверную информацию от недостоверной". Он даже должен создавать собственный канал и набирать подписчиков уже во время "игры".

На "Зарнице" есть даже военный корреспондент Фото: Соцсети

Детьми командуют участники войны против Украины. Командующим федеральным финалом назначен Владимир Михайловский — майор гвардии, кавалер трёх российских орденов "Мужества", участник войны против Украины и президентской кадровой программы "Время героев".

Командиры игры "Зарница" Командиры игры "Зарница"

Четыре условные "армии" финала возглавляют участники той же кадровой программы и российские военные, награжденные за участие в войне:

армия "Амур" — Егор Александрович Захаров (Егор Александрович Захаров), Герой РФ, кавалер ордена "Мужество";

армия "Обь" — Вадим Андреевич Быков, кавалер двух орденов "Мужества";

армия "Кама" — Алексей Сергеевич Жбанов, кавалер двух орденов "Мужества";

армия "Волга" — Владислав Андреевич Фролов, кавалер ордена "Мужество".

Имена, распределение по армиям и награды указаны на официальных слайдах "Зарницы" и подтверждаются публичными материалами финала.

На слайде, предоставленном организаторами, в качестве заместителя командующего игрой также указан Никита Александрович Иванов. Его представляют как участника так называемой "СВО", награжденного медалью Суворова, юнармейца и человека, занимающегося "военно-патриотическим воспитанием молодежи".

"Это принципиальный момент. Война становится частью воспитания молодежи не только через учебную программу, но и через систему авторитетов", — отмечают исследователи.

"Зарница 2.0" используется и в качестве инструмента интеграции оккупированных Россией украинских территорий. Ведь в ней принимают участие дети из ТОТ.

"Зарница 2.0" и "Гитлерюгенд" — в чём разница

Американский Мемориальный музей Холокоста описывает "Гитлерюгенд" как государственный инструмент, с помощью которого нацистский режим одновременно формировал мировоззрение молодежи и готовил юношей к будущей военной службе. Дети проходили военные учения, учились обращению с оружием, а молодежные структуры использовали массовые ритуалы, пропаганду и коллективные мероприятия для формирования лояльности режиму. К 1939 году участие в нацистских молодежных организациях стало обязательным.

"Зарницу 2.0" пока отличает лишь то, что участие в ней не является обязательным, и не стоит думать, что каждый участник станет военным, но прямо сейчас Россия, ведущая агрессивную войну, мобилизует нынешнее поколение и заранее формирует следующее.

Кроме того, маленьких россиян обучают профессии сапера Фото: Соцсети

Москва создает последовательный механизм, который:

нормализует военную культуру, начиная с младших классов;

с 11 лет вводит функциональные военные роли;

переносит в обучение опыт актуальной войны — от FPV и ударных БПЛА до штурмовых действий;

использует участников агрессивной войны в качестве наставников и моральных авторитетов;

обучает часть молодежи работать с информационной средой;

продолжает систему до 23 лет, то есть до возраста непосредственного призыва в армию.

"Пока европейские государства обсуждают, какой может быть угроза через пять или десять лет, Россия уже работает с поколением, которому через эти пять-десять лет будет 18–30", — отмечают расследователи и предупреждают, что Кремль готовит будущих операторов БПЛА, саперов, штурмовиков, связистов — и тех, кто будет обеспечивать их войны информационным и когнитивным воздействием.

В 2019 году InformNapalm назвал эту систему "Путинюгендом" и предупреждал, что милитаризация российских детей — это не просто элемент пропаганды, а инвестиция Кремля в человеческий ресурс будущих войн.

Напомним, что Россия планирует провести дополнительную волну мобилизации в 2026–2027 годах и набрать по 300 тысяч человек ежегодно. Украинская разведка полагает, что решение может быть принято после выборов в Госдуму РФ в сентябре.

А на школьную линейку в первый день сентября в России пришёл неизвестный мужчина с татуировками и в кожаной куртке, который советовал детям уделять больше внимания автомату "Калашникова", чем другим наукам, потому что "Калаш" распространит русский язык по всему миру.