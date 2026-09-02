"Енергетичний шок" уже відчуває весь світ: у США зробили гучну заяву про удари України по РФ
Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що українські удари по російській енергетичній інфраструктурі спричиняють зростання світових цін на паливо.
Про це повідомив посадовець в ефірі телеканалу Fox.
За його словами, через війну в Україні світ зараз переживає енергетичний шок.
“Зараз ми переживаємо енергетичний шок через конфлікт в Україні, тому що Україна вирішила атакувати російські енергетичні об’єкти та нафтопереробні заводи, що створює тиск на ціни на паливо в усьому світі”, — заявив Бессент.
За словами глави Мінфіну США, атаки на російську енергетичну інфраструктуру впливають на світовий ринок палива.
Нагадаємо, раніше у Москві “Газпром нафта” встановила ліміт у 40 літрів бензину та дизеля на один автомобіль, а “Татнафта” — 50 літрів бензину та 60 літрів дизельного пального.
У серпні в Росії також почали фіксувати перебої з паливом. З ладу вийшли щонайменше чотири великі НПЗ, а дефіцит бензину виник у низці регіонів країни. У російських компаніях пов'язували проблеми з ударами по нафтопереробних підприємствах.
14 серпня у Москві та Московській області виникли перебої з бензином. На окремих АЗС паливо було відсутнє або в продажу залишався лише дизель, через що утворювалися черги. У деяких регіонах РФ після нової хвилі атак українських БПЛА на НПЗ також запровадили обмеження на продаж пального.
Незадовго до цього у Башкортостані спалахнула пожежа на черговому російському нафтопереробному заводі.
У ніч на 6 серпня безпілотники атакували НПЗ у Ярославській області. Підприємство належить до великих об’єктів, які забезпечують паливом Москву.