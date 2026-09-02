"Энергетический шок" уже ощущает весь мир: в США сделали громкое заявление об ударах Украины по РФ

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что украинские удары по российской энергетической инфраструктуре приводят к росту мировых цен на топливо.

Об этом сообщил чиновник в эфире телеканала Fox.

По его словам, из-за войны в Украине мир сейчас переживает энергетический шок.

"Сейчас мы переживаем энергетический шок из-за конфликта в Украине, поскольку Украина решила нанести удары по российским энергетическим объектам и нефтеперерабатывающим заводам, что оказывает давление на цены на топливо во всем мире", — заявил Бессент.

По словам главы Минфина США, атаки на российскую энергетическую инфраструктуру оказывают влияние на мировой рынок топлива.

Напомним, ранее в Москве "Газпром нефть" установила лимит в 40 литров бензина и дизельного топлива на один автомобиль, а "Татнефть" — 50 литров бензина и 60 литров дизельного топлива.

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В августе в России также начали фиксировать перебои с топливом. Из строя вышли как минимум четыре крупных НПЗ, а дефицит бензина возник в ряде регионов страны. В российских компаниях связывали эти проблемы с ударами по нефтеперерабатывающим предприятиям.

14 августа в Москве и Московской области возникли перебои с бензином. На некоторых АЗС топлива не было или в продаже оставался только дизель, из-за чего образовывались очереди. В некоторых регионах РФ после новой волны атак украинских БПЛА на НПЗ также ввели ограничения на продажу топлива.

Незадолго до этого в Башкортостане произошёл пожар на очередном российском нефтеперерабатывающем заводе.

В ночь на 6 августа беспилотники атаковали НПЗ в Ярославской области. Предприятие входит в число крупных объектов, обеспечивающих Москву топливом.