Жодного випадку за три дні: "Флеш" спростував запуск FPV із "Шахедів" у Києві

За три дні не вдалося знайти жодного доказу використання FPV-дронів із реактивних "Шахедів" у Києві.

Про це повідомив експерт з військових технологій та радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов.

“За три дні нам не вдалося знайти жодного доказу використання FPV з реактивних “Шахедів” у Києві”, — написав Бескрестнов.

Таким чином, за його словами, підтверджень такої інформації за три дні пошуку не виявили.

“Шахеди” з FPV-дронами: що відомо

Раніше з’являлися повідомлення про використання російськими військами “Шахедів” як носіїв для FPV-дронів. Зокрема, моніторинговий канал “єРадар” повідомляв про такий випадок на Київщині, де на одному з безпілотників виявили закріплені FPV-дрони.

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Ще один подібний випадок показали “Дикі шершні”. Екіпаж 36-ї окремої штурмової бригади за допомогою дрона STING збив “Шахед”, який ніс два FPV-дрони.

Таку конструкцію фактично використовують як дрон-матку — “Шахед” доставляє менші безпілотники вглиб української території. У F-Drones зазначали, що подібні конфігурації створюють додаткові завдання для української протиповітряної оборони, оскільки один безпілотник-носій може доставляти одразу кілька засобів ураження.

Нагадаємо, під час російської атаки 28 серпня реактивний “Шахед” пролетів близько 960 км і дістався Волинської області. За даними OSINT-аналітиків, раніше безпілотники цього типу не долали такої відстані.

До цього, 18 серпня, реактивний “Шахед” уперше дістався Рівненської області. За оцінками аналітиків, він подолав близько 900 км.