Ни одного случая за три дня: "Флеш" опроверг запуск FPV с "Шахедов" в Киеве

За три дня не удалось найти ни одного доказательства использования FPV-дронов с реактивными "Шахедами" в Киеве.

Об этом сообщил эксперт по военным технологиям и советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"За три дня нам не удалось найти ни одного доказательства использования FPV с реактивных "Шахедов" в Киеве", — написал Бескрестнов.

Таким образом, по его словам, за три дня поисков подтверждений этой информации обнаружено не было.

"Шахеды" с FPV-дронами: что известно

Ранее появлялись сообщения об использовании российскими войсками "Шахедов" в качестве носителей для FPV-дронов. В частности, мониторинговый канал "еРадар" сообщал о таком случае в Киевской области, где на одном из беспилотников обнаружили закрепленные FPV-дроны.

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Еще один подобный случай показали "Дикие шершни". Экипаж 36-й отдельной штурмовой бригады с помощью дрона STING сбил "Шахед", на котором находились два FPV-дрона.

Такую конструкцию фактически используют в качестве дрона-матки — "Шахед" доставляет более мелкие беспилотники вглубь украинской территории. В F-Drones отмечали, что подобные конфигурации создают дополнительные задачи для украинской противовоздушной обороны, поскольку один беспилотник-носитель может доставлять сразу несколько средств поражения.

Напомним, что во время российской атаки 28 августа реактивный "Шахед" пролетел около 960 км и достиг Волынской области. По данным OSINT-аналитиков, ранее беспилотники этого типа не преодолевали такое расстояние.

До этого, 18 августа, реактивный "Шахед" впервые достиг Ровенской области. По оценкам аналитиков, он преодолел около 900 км.