В Одесі ТЦК почав робити засідки на громадян: Гончаренко вимагає розслідування (відео)

В Одесі люди у військовій формі намагалися мобілізувати громадян. За "навідника" слугував чоловік у цивільному.

В Одесі, ймовірно, військові територіального центру комплектації та соціальної підтримки за допомогою людини у цивільному одязі намагалися мобілізувати громадян. Відповідне відео з'явилося у місцевому пабліку.

Зазначається, що випадок стався у п'ятницю, 4 вересня, на вулиці Святослава Ріхтера (колишня Щорса).

На відео з камери спостереження помітно, як людина у цивільному одязі, проходячи біля одного з торгівельних закладів та побачивши декількох працівників, які відпочивали на вулиці, дістала телефон та зробила дзвінок.

Громадяни відпочивають на вулиці Фото: Скріншот

Побачивши чоловіків, ймовірний "розвідник" ТЦК дістав телефон Фото: Скріншот

Чоловік повернувся назад Фото: скріншот

Чоловік зупинився та надягнув капюшон на голову Фото: скріншот

Через декілька секунд у кадрі з'явилося ще двоє людей з прикритими обличчями та елементами військового одягу, які намагалися мобілізувати чоловіків, що сиділи на лавці.

Відео дня

Під час інциденту

Застосування, ймовірно, газового балончику Фото: Скріншот

Також на відео помітно, що один з ймовірних нападників використовував предмет, схожий на телескопічну дубинку, а інший застосував, можливо, газовий балончик.

Після сутички Фото: скріншот

Утім, затримати чоловіків військовим не вдалося.

"Засідка" ТЦК: реакція нардепа

Народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи випадок, який стався в Одесі, зазначив, що "ТЦК почали робити засідки", під час яких була застосована "майстерна конспірація, командна робота та координація дій".

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Гончаренко зауважив, що під час ймовірних мобілізаційних заходів у кадрі не було помітно представників поліції, тому він підійматиме питання законності подібних дій на засіданнях депутатської тимчасової слідчої комісії.

Окремо нардеп наголосив, що розбиратиметься з тим, як у військового ТЦК у руках з'явився кийок.

На момент виходу матеріалу Одеський обласний ТЦК та СП випадок не коментував.

Нагадаємо, у Подільському районі Одеської області військовослужбовець терцентру комплектування збив дворічного хлопчика, який відійшов від батька. Після цього військком втік з місця ДТП.

Після дорожньо-транспортної пригоди родичі постраждалого кинулись у погоню за військкомами й наздогнали їх аж в сусідньому районі.