В Одесі ТЦК почав робити засідки на громадян: Гончаренко вимагає розслідування (відео)
В Одесі люди у військовій формі намагалися мобілізувати громадян. За "навідника" слугував чоловік у цивільному.
В Одесі, ймовірно, військові територіального центру комплектації та соціальної підтримки за допомогою людини у цивільному одязі намагалися мобілізувати громадян. Відповідне відео з'явилося у місцевому пабліку.
Зазначається, що випадок стався у п'ятницю, 4 вересня, на вулиці Святослава Ріхтера (колишня Щорса).
На відео з камери спостереження помітно, як людина у цивільному одязі, проходячи біля одного з торгівельних закладів та побачивши декількох працівників, які відпочивали на вулиці, дістала телефон та зробила дзвінок.
Через декілька секунд у кадрі з'явилося ще двоє людей з прикритими обличчями та елементами військового одягу, які намагалися мобілізувати чоловіків, що сиділи на лавці.
Також на відео помітно, що один з ймовірних нападників використовував предмет, схожий на телескопічну дубинку, а інший застосував, можливо, газовий балончик.
Утім, затримати чоловіків військовим не вдалося.
"Засідка" ТЦК: реакція нардепа
Народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи випадок, який стався в Одесі, зазначив, що "ТЦК почали робити засідки", під час яких була застосована "майстерна конспірація, командна робота та координація дій".Важливо
Гончаренко зауважив, що під час ймовірних мобілізаційних заходів у кадрі не було помітно представників поліції, тому він підійматиме питання законності подібних дій на засіданнях депутатської тимчасової слідчої комісії.
Окремо нардеп наголосив, що розбиратиметься з тим, як у військового ТЦК у руках з'явився кийок.
На момент виходу матеріалу Одеський обласний ТЦК та СП випадок не коментував.
Нагадаємо, у Подільському районі Одеської області військовослужбовець терцентру комплектування збив дворічного хлопчика, який відійшов від батька. Після цього військком втік з місця ДТП.
Після дорожньо-транспортної пригоди родичі постраждалого кинулись у погоню за військкомами й наздогнали їх аж в сусідньому районі.