В Одессе ТЦК начал устраивать засады на граждан: Гончаренко требует расследования (видео)

В Одессе люди в военной форме пытались мобилизовать граждан. В роли "наводчика" выступал мужчина в гражданской одежде.

В Одессе, по всей видимости, военные территориального центра комплектования и социальной поддержки с помощью человека в гражданской одежде пытались мобилизовать граждан. Соответствующее видео появилось в местном паблике.

Отмечается, что инцидент произошёл в пятницу, 4 сентября, на улице Святослава Рихтера (бывшая улица Щорса).

На видео с камеры наблюдения видно, как человек в гражданской одежде, проходя мимо одного из торговых заведений и увидев нескольких сотрудников, отдыхавших на улице, достал телефон и позвонил.

Граждане отдыхают на улице Фото: Скриншот

Увидев мужчин, предполагаемый "разведчик" ТЦК достал телефон Фото: Скриншот

Мужчина вернулся Фото: скриншот

Мужчина остановился и надел капюшон на голову Фото: скриншот

Через несколько секунд в кадре появились ещё двое людей с закрытыми лицами и в элементах военной формы, которые пытались мобилизовать сидевших на скамейке мужчин.

Відео дня

Во время инцидента

Использование, вероятно, газового баллончика Фото: Скриншот

Кроме того, на видео видно, что один из предполагаемых нападавших использовал предмет, похожий на телескопическую дубинку, а другой, возможно, применил газовый баллончик.

После столкновения Фото: скриншот

Впрочем, военным не удалось задержать мужчин.

"Засада" ТЦК: реакция нардепа

Народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя инцидент, произошедший в Одессе, отметил, что "ТЦК начали устраивать засады", в ходе которых были задействованы "искусная конспирация, командная работа и координация действий".

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Гончаренко отметил, что во время возможных мобилизационных мероприятий в кадре не было видно представителей полиции, поэтому он будет поднимать вопрос о законности подобных действий на заседаниях депутатской временной следственной комиссии.

Кроме того, отдельно народный депутат подчеркнул, что разберется в том, как у военного ТЦК в руках оказалась дубинка.

На момент публикации материала Одесский областной ТЦК и СП не прокомментировал этот случай.

Напомним, в Подольском районе Одесской области военнослужащий центра комплектования сбил двухлетнего мальчика, который отошел от отца. После этого военком сбежал с места ДТП.

После дорожно-транспортного происшествия родственники пострадавшего бросились в погоню за военкомами и догнали их аж в соседнем районе.