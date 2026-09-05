В Одессе ТЦК начал устраивать засады на граждан: Гончаренко требует расследования (видео)
В Одессе люди в военной форме пытались мобилизовать граждан. В роли "наводчика" выступал мужчина в гражданской одежде.
В Одессе, по всей видимости, военные территориального центра комплектования и социальной поддержки с помощью человека в гражданской одежде пытались мобилизовать граждан. Соответствующее видео появилось в местном паблике.
Отмечается, что инцидент произошёл в пятницу, 4 сентября, на улице Святослава Рихтера (бывшая улица Щорса).
На видео с камеры наблюдения видно, как человек в гражданской одежде, проходя мимо одного из торговых заведений и увидев нескольких сотрудников, отдыхавших на улице, достал телефон и позвонил.
Через несколько секунд в кадре появились ещё двое людей с закрытыми лицами и в элементах военной формы, которые пытались мобилизовать сидевших на скамейке мужчин.
Кроме того, на видео видно, что один из предполагаемых нападавших использовал предмет, похожий на телескопическую дубинку, а другой, возможно, применил газовый баллончик.
Впрочем, военным не удалось задержать мужчин.
"Засада" ТЦК: реакция нардепа
Народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя инцидент, произошедший в Одессе, отметил, что "ТЦК начали устраивать засады", в ходе которых были задействованы "искусная конспирация, командная работа и координация действий".Важно
Гончаренко отметил, что во время возможных мобилизационных мероприятий в кадре не было видно представителей полиции, поэтому он будет поднимать вопрос о законности подобных действий на заседаниях депутатской временной следственной комиссии.
Кроме того, отдельно народный депутат подчеркнул, что разберется в том, как у военного ТЦК в руках оказалась дубинка.
На момент публикации материала Одесский областной ТЦК и СП не прокомментировал этот случай.
Напомним, в Подольском районе Одесской области военнослужащий центра комплектования сбил двухлетнего мальчика, который отошел от отца. После этого военком сбежал с места ДТП.
После дорожно-транспортного происшествия родственники пострадавшего бросились в погоню за военкомами и догнали их аж в соседнем районе.