"Краще розвинений периферичний зір": Резніков закликав обговорити мобілізацію жінок

Колишній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні варто розпочати суспільну дискусію щодо загальнонаціональної військової підготовки, яка може стосуватися і чоловіків, і жінок.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню “Телеграф”.

За його словами, йдеться не про негайну мобілізацію жінок, а про можливе запровадження загального військового обов’язку після досягнення суспільного консенсусу.

“Йдеться не про мобілізацію до війська зі старту, а загальнонаціональну підготовку. Далі, якщо буде досягнуто консенсусу більшості населення, тоді законопроєкт вноситься в парламент і приймається закон, який введе цю норму. Або зміни до Конституції”, — пояснив Резніков.

Він зазначив, що у разі запровадження такої системи жінки, як і чоловіки, могли б стати військовозобов’язаними. Водночас Резніков вважає, що жінок варто переважно залучати до тилових посад, щоб мінімізувати ризики для їхнього життя та здоров’я.

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На його думку, це дозволило б звільнити чоловіків, які зараз служать у тилу, і перевести їх на інші позиції. Таким чином, за словами Резнікова, можна було б збільшити мобілізаційний ресурс України.

Резніков запропонував вивчати досвід Ізраїлю, Данії, Швеції, Норвегії та Нідерландів. У цих країнах, за його словами, діють різні моделі нейтрально-гендерного військового обов’язку.

Окремо він наголосив, що можливі зміни мають обговорюватися в суспільстві.

“Я не стверджую "всіх жінок завтра на поле бою". Я стверджую, що треба почати дискусію і вивчати досвід”, — сказав колишній міністр.

Резніков також вважає, що в разі наявності дітей чоловік і жінка могли б самостійно визначати, хто з них проходить службу.

“Не можуть обидва бути мобілізовані. Ні в якому разі!” — заявив він.

За словами Резнікова, у майбутньому розвиток роботизованих систем має зменшити потребу в залученні людей безпосередньо на полі бою. Він також зазначив, що, за даними досліджень його батька, у жінок може бути "швидша реакція на загрозу та краще розвинений периферичний зір", що може бути корисним, зокрема, під час роботи з дронами.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов під час спілкування з журналістами заявив, що про мобілізацію жінок наразі не йдеться.

Фокус розібрався, що відомо про можливу мобілізацію жінок в Україні, а також які категорії українок уже служать або потенційно можуть бути залучені до війська.