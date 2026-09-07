"Лучше развито периферическое зрение": Резников призвал обсудить мобилизацию женщин

Бывший министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине следует начать общественную дискуссию по поводу общенациональной военной подготовки, которая может касаться как мужчин, так и женщин.

Об этом он заявил в интервью изданию "Телеграф".

По его словам, речь идет не о немедленной мобилизации женщин, а о возможном введении всеобщей воинской обязанности после достижения общественного консенсуса.

"Речь идет не о мобилизации в армию с самого начала, а об общенациональной подготовке. Далее, если будет достигнут консенсус большинства населения, тогда законопроект вносится в парламент и принимается закон, который введет эту норму. Или изменения в Конституцию", — пояснил Резников.

Он отметил, что в случае введения такой системы женщины, как и мужчины, могли бы стать военнообязанными. В то же время Резников считает, что женщин следует в основном привлекать к тыловым должностям, чтобы свести к минимуму риски для их жизни и здоровья.

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По его мнению, это позволило бы освободить мужчин, которые сейчас служат в тылу, и перевести их на другие должности. Таким образом, по словам Резникова, можно было бы увеличить мобилизационный ресурс Украины.

Резников предложил изучить опыт Израиля, Дании, Швеции, Норвегии и Нидерландов. По его словам, в этих странах действуют различные модели гендерно-нейтральной военной службы.

В частности, он подчеркнул, что возможные изменения должны обсуждаться в обществе.

"Я не говорю, что „все женщины завтра на поле боя“. Я говорю, что нужно начать дискуссию и изучать опыт", — сказал бывший министр.

Резников также считает, что при наличии детей мужчина и женщина могли бы самостоятельно решать, кто из них будет нести военную службу.

"Оба не могут быть мобилизованы. Ни в коем случае!" — заявил он.

По словам Резникова, в будущем развитие роботизированных систем должно снизить потребность в привлечении людей непосредственно на поле боя. Он также отметил, что, согласно исследованиям его отца, у женщин может быть "более быстрая реакция на угрозу и лучше развитое периферическое зрение", что может быть полезно, в частности, при работе с дронами.

Напомним, ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов в беседе с журналистами заявил, что о мобилизации женщин пока речь не идет.

Фокус выяснил, что известно о возможной мобилизации женщин в Украине, а также какие категории украинок уже служат или потенциально могут быть призваны в армию.