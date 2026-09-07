РФ втягує Білорусь у війну з Україною: ГУР зафіксувало розміщення комплексу "Орешник"

У Головному управлінні розвідки України повідомили, що нині на території Білорусі розміщено підрозділи 101-ї ракетної бригади ЗС РФ та ракетний комплекс середньої дальності "Орешник".

Начальник ГУР Міністерства оборони України Олег Іващенко повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс", що на сьогодні ознак підготовки Білорусі до вступу у війну проти України немає, а рівень воєнної загрози для нашої держави з білоруського напрямку оцінюється як низький. Проте є і інші причини хвилюватись.

"Нас турбує надання Білоруссю дозволу на розміщення на своїй території ретрансляторів радіосигналів, які націлюють російські ударні БПЛА типу Shahed на українські цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру", — сказав Іващенко.

Коментуючи дислокацію російської ракетної бригади та "Орешника" у Білорусі, Іващенко зазначив, що якщо Білорусь такого дозволу не надавала, то це свідчить, що Мінськ уже не контролює діяльність Росії на власній території.

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Начальник ГУР підкреслив, що в Україні стежать за спробами керівництва Росії безпосередньо втягнути Білорусь у війну проти України.

"Нам відомо, що Москва прагне використати білоруську територію і військові ресурси для розширення географії бойових дій проти України", — сказав Іващенко.

Він прогнозує нарощування силового тиску Кремля на країни східного флангу НАТО для перевірки реакції союзників, демонстрації їхньої неготовності до відкритого протистояння з Росією та посилення інформаційно-психологічного впливу на європейські країни з метою скорочення військової допомоги Україні.

Нагадаємо, 26 серпня стало відомо про будівництво у Білорусі великої залізничної розв'язки для переміщення військової техніки та особового складу. Медіа "Радіо Свобода" отримало інформацію про нову активність режиму Лукашенка у Гомельській області: документи на супутникові фото.

А через кілька днів секретар Ради національної безпеки Білорусі Олександр Вольфович повідомив про перевірку боєготовності певної артилерійської бригади, яка залишить місце дислокації та почне виконувати "ряд завдань".