Россия втягивает Беларусь в войну с Украиной: ГУР зафиксировало размещение комплекса "Орешник"

В Главном управлении разведки Украины сообщили, что в настоящее время на территории Беларуси дислоцированы подразделения 101-й ракетной бригады ВС РФ и ракетный комплекс средней дальности "Орешник".

Начальник ГУР Министерства обороны Украины Олег Иващенко сообщил в интервью "Интерфаксу", что на сегодняшний день признаков подготовки Беларуси к вступлению в войну против Украины нет, а уровень военной угрозы для нашего государства со стороны Беларуси оценивается как низкий. Однако есть и другие причины для беспокойства.

"Нас беспокоит предоставление Беларуси разрешения на размещение на своей территории ретрансляторов радиосигналов, с помощью которых российские ударные БПЛА типа Shahed нацеливаются на украинские гражданские объекты и критически важную инфраструктуру", — сказал Иващенко.

Комментируя дислокацию российской ракетной бригады и "Орешника" в Беларуси, Иващенко отметил, что если Беларусь не давала на это разрешения, то это свидетельствует о том, что Минск уже не контролирует деятельность России на своей территории.

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Начальник ГУР подчеркнул, что в Украине следят за попытками руководства России напрямую втянуть Беларусь в войну против Украины.

"Нам известно, что Москва стремится использовать белорусскую территорию и военные ресурсы для расширения географии боевых действий против Украины", — сказал Иващенко.

Он прогнозирует усиление силового давления со стороны Кремля на страны восточного фланга НАТО с целью проверки реакции союзников, демонстрации их неготовности к открытому противостоянию с Россией и усиления информационно-психологического воздействия на европейские страны с целью сокращения военной помощи Украине.

Напомним, 26 августа стало известно о строительстве в Беларуси крупной железнодорожной развязки для переброски военной техники и личного состава. СМИ "Радио Свобода" получило информацию о новой активности режима Лукашенко в Гомельской области: документы и спутниковые фотографии.

А через несколько дней секретарь Совета национальной безопасности Беларуси Александр Вольфович сообщил о проверке боеготовности одной из артиллерийских бригад, которая покинет место дислокации и приступит к выполнению "ряда задач".