Франція та Італія готуються передати SAMP/T і ракети Aster Україні: яка ситуація з Patriot, — ЗМІ

Франція спільно з Італією працюють над переданням системи SAMP/T і ракет Aster Україні, щоб посилити її протиповітряну оборону. Натомість країни, які мають системи Patriot, поки розглядають кілька шляхів швидкого постачання їх Києву.

За даними джерел, питання про посилення української протиповітряної оборони перед зимою наразі обговорюється. Потреби можуть бути частково задоволені завдяки системам Patriot. Про це повідомило агентство Укрінформ з посиланням на джерела у Єлисейському палаці.

Чи дадуть Україні додаткові Patriot

Париж підтвердив, що, у відповідь на запит президента України Володимира Зеленського наразі партнери активно обговорюють можливі шляхи надання Києву додаткових Patriot. Є кілька сценаріїв передачі цих ракет від країн, які вже виробляють або купили їх.

Саме Зеленський особливо наполягає на посиленні української ППО перед настанням холодів. Це важливо зокрема з огляду на зміну тактики обстрілів у росіян, а також озброєння російської армії.

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Однак у Франції вважають, що самих лише Patriot буде недостатнім для оборони України. Києву потрібен ширший набір засобів ППО, а системи SAMP/T та ракети Aster здатні значно посилити протиповітряну оборону.

"Цю потребу можуть задовольнити постачання Patriot, а також інших систем. Як вам відомо, ми вже оголосили, що у координації з Італією передамо не лише системи SAMP/T, які перебувають у нашому розпорядженні, а й ракети Aster" розповіли джерела в Єлисейському палаці.

Що стосується термінів надання Україні додаткових засобів ППО, то інсайдери зазначили, що "робота триває", не надавши подробиць журналістам.

У Франції також заявили, що усвідомлюють, якою складною може бути прийдешня зима. Росіяни планують атакувати цивільну інфраструктуру, хоч це і не вплине на ситуацію, яка розгорнулася на лінії фронту.

Джерела також наголосили на важливості продовження військової та фінансової допомоги Україні і посилення фінансового тиску на Кремль у цих умовах.

Нагадаємо, наприкінці серпня видання AP розповідало, скільки ракет Patriot передали Україні союзники з Європи і скільки залишилося.

Також 27 серпня Повітряні сили вперше після паузи збили російські балістичні "Іскандери" ракетами Patriot.