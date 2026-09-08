Франция и Италия готовятся передать Украине системы SAMP/T и ракеты Aster: какова ситуация с Patriot, — СМИ

Франция совместно с Италией работает над передачей Украине системы SAMP/T и ракет Aster с целью укрепления ее противовоздушной обороны. В то же время страны, располагающие системами Patriot, пока рассматривают несколько вариантов их скорейшей поставки в Киев.

По данным источников, вопрос об усилении украинской противовоздушной обороны перед зимой в настоящее время обсуждается. Потребности могут быть частично удовлетворены благодаря системам Patriot. Об этом сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Предоставят ли Украине дополнительные Patriot?

Париж подтвердил, что в ответ на запрос президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время партнеры активно обсуждают возможные способы предоставления Киеву дополнительных ракет Patriot. Существует несколько сценариев передачи этих ракет со стороны стран, которые уже производят или приобрели их.

Именно Зеленский особенно настаивает на укреплении украинской ПВО перед наступлением холодов. Это важно, в частности, с учетом изменения тактики обстрелов со стороны россиян, а также вооружения российской армии.

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Однако во Франции считают, что одних только Patriot будет недостаточно для обороны Украины. Киеву нужен более широкий набор средств ПВО, а системы SAMP/T и ракеты "Астер" способны значительно усилить противовоздушную оборону.

"Эту потребность могут удовлетворить поставки систем Patriot, а также других систем. Как вам известно, мы уже объявили, что в координации с Италией передадим не только системы SAMP/T, которые находятся в нашем распоряжении, но и ракеты Aster" сообщили источники в Елисейском дворце.

Что касается сроков предоставления Украине дополнительных средств ПВО, то инсайдеры отметили, что "работа продолжается", не раскрыв журналистам подробностей.

Во Франции также заявили, что осознают, насколько сложной может оказаться предстоящая зима. Россияне планируют наносить удары по гражданской инфраструктуре, хотя это и не повлияет на ситуацию, сложившуюся на линии фронта.

Источники также подчеркнули важность продолжения военной и финансовой помощи Украине и усиления финансового давления на Кремль в этих условиях.

Напомним, в конце августа агентство AP сообщало, сколько ракет Patriot передали Украине союзники из Европы и сколько осталось.

Кроме того, 27 августа Военно-воздушные силы впервые после перерыва сбили российские баллистические ракеты "Искандер" с помощью ракет Patriot.