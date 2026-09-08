"Немає іншого вибору": війна в Україні може затягнутися ще на кілька років, — Колбі

США попереджають союзників про необхідність готуватися до тривалої війни в Україні, а генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни "докласти більше зусиль" і посилити військову підтримку Києва.

На засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив, що Росія нарощує військову міць і збільшує обсяги виробництва, а це свідчить про те, що до миру вона точно не готується, пише Euractiv.

"Ми не можемо передбачити, коли закінчиться ця трагічна війна", — сказав він.

У свою чергу Рютте наголошує на тому, що союзникам необхідно активізувати допомогу Україні:

"Країни мають докласти більше зусиль. Я вважаю, що у нас немає іншого вибору".

Ці застереження пролунали на тлі заяв Великої Британії та Німеччини про нову військову допомогу Україні, в яких напередодні зими акцент було зроблено на засобах протиповітряної оборони.

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Так, Велика Британія виділить 100 мільйонів фунтів стерлінгів на нагальні військові потреби України, зокрема на ракети для систем Patriot та інше обладнання ППО. Фінансування здійснюватиметься в рамках переліку пріоритетних потреб України (PURL), затвердженого НАТО, а поставки очікуються до настання зими.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг також підтвердив, що його країна поставить цього року понад 120 000 безпілотників, зокрема дрони-перехоплювачі, розвідувальні та ударні безпілотники, з яких Україна вже отримала 25 000.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив, що Берлін надасть вкрай необхідні ракети Patriot PAC-2 та ракети класу "повітря-повітря" AIM-9 із запасів Бундесверу. Він закликав інші країни-союзники наслідувати цей приклад.

Крім того, Німеччина продовжить постачання систем ППО IRIS-T та керованих ракет, а також профінансує постачання кількох десятків тисяч артилерійських снарядів великої дальності через Велику Британію.

Україні для протидії російським ударам у зимовий період потрібно близько 300 ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За словами голови Міноборони Євгенія Хмари, Київ укладає контракти на закупівлю близько 1000 ракет за рахунок європейських кредитних коштів. Водночас він закликав партнерів поділитися своїми запасами, оскільки ракети за контрактами надійдуть лише протягом наступних років.

Нагадаємо, у ГУР попередили, що Росія розробляє нову балістичну ракету дальністю до 800 км і може випробовувати її, атакуючи західні регіони України.