"Нет иного выбора": война в Украине может затянуться еще на несколько лет, — Колби

США предупреждают союзников о необходимости готовиться к затяжной войне в Украине, а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны "приложить больше усилий" и нарастить военную поддержку Киева.

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил, что Россия наращивает военную мощь и увеличивает объемы производства, а это говорит о том, что к миру она точно не готовится, пишет Еuractiv.

"Мы не можем предсказать, когда закончится эта трагическая война", — сказал он.

В свою очередь Рютте настаивает на том, что союзникам необходимо активизировать помощь Украине:

"Страны должны приложить больше усилий. Я считаю, что у нас нет иного выбора"

Эти предупреждения прозвучали на фоне объявлений Великобритании и Германии о новой военной помощи Украине, которые в преддверии зимы сделали упор на средствах противовоздушной обороны.

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Так, Великобритания выделит 100 миллионов фунтов стерлингов на неотложные военные нужды Украины, включая ракеты для систем Patriot и другое оборудование ПВО. Финансирование будет осуществляться в рамках перечня приоритетных потребностей Украины (PURL), утвержденного НАТО, а поставки ожидаются до наступления зимы.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг также подтвердил, что его страна поставит в этом году более 120 000 беспилотников, включая дроны-перехватчики, разведывательные и ударные беспилотники, из которых Украина уже получила 25 000.

Министр обороны Германии Борис Писториус заверил, что Берлин предоставит остро необходимые ракеты Patriot PAC-2 и ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 из запасов Бундесвера. Он призвал другие страны-союзники последовать этому примеру.

Кроме того, Германия продолжит поставки систем ПВО IRIS-T и управляемых ракет, а также профинансирует поставку нескольких десятков тысяч артиллерийских снарядов большой дальности через Великобританию.

Украине для ротивостояния российским ударам в зимний период необходимо около 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot. По словам главы Минобороны Евгения Хмары, Киев заключает контракты на закупку около 1000 ракет за счет кредитных европейских средств. Вместе с тем он призвал партнеров поделиться своими запасами, потому что ракеты по контрактам поступят только в течение следующих лет.

Напомним, в ГУР предупредили, что Россия разрабатывает новую баллистику дальностью до 800 км и может испытывать ее, атакуя западные регионы Украины.