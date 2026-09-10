На півночі Болгарії розташовані військові табори, де готують тих, хто бажає воювати на боці РФ в Україні. А для їхнього навчання вербують ветеранів британського спецназу SAS та американських "морських котиків".

Ці відомості стали відомі після того, як, за повідомленнями, стався витік службової записки, складеної для Австралійської секретної розвідувальної служби (ASIS). У ній двоє колишніх австралійських спецпризначенців та один військовослужбовець резерву заявили, що до них зверталися з пропозицією стати інструкторами у тренувальних таборах у Болгарії та Сербії, які співпрацювали з росіянами, пише Daily Mail.

Згідно з оцінкою, підготовленою для розвідувальних агентств альянсу "П’ять очей", військових ветеранів вербували для навчання російських громадян, а також військовослужбовців, які перебувають на дійсній службі.

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У ймовірній службовій записці йшлося про те, що табір, яким керує центр "Альфа-Метал", компанією з підготовки військових кадрів у Медждені, на півночі Болгарії, наймає персонал із "різних верств суспільства", включаючи спецназ SAS, австралійський полк командос, американську поліцію та морських котиків.

Міжнародний центр Alfa-Metal пропонує підготовку спецпризначенців та курси підвищення кваліфікації снайперів за ціною близько 5000 євро з особи. Він орієнтується на "персонал великих охоронних компаній", зокрема на охоронців, співробітників президентської охорони та приватні військові компанії.

Однак у звіті, який просочився в пресу, йдеться про те, що з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році приватні тренувальні табори в Європі продовжують навчати російських громадян.

За словами інформаторів, табір продовжував готувати російських громадян і в 2025 році. При цьому на сайті центру "Альфа-Метал" поруч із іменами "експертів-інструкторів з усього світу" розміщено фотографії логотипів SAS та американських морських котиків.

Відповідно до законодавства Великої Британії та Австралії колишнім співробітникам спецназу заборонено використовувати свою підготовку для надання допомоги іноземній державі.

За наявною інформацією, компанія також опублікувала на LinkedIn оголошення про вакансію для ветеранів спецназу SAS у болгарському центрі.

Оголошення було розміщено шість місяців тому; у ньому йшлося про те, що шукали "громадянина Великої Британії" з "великим досвідом оперативної роботи": "Наразі ми шукаємо досвідченого інструктора SAS для роботи в нашій команді. Якщо ви захоплені навчанням, професіоналізмом та підвищенням стандартів, ми будемо раді отримати від вас відповідь".

На своєму веб-сайті центр позиціонує себе як "болгарське представництво" британської компанії Alfa Metal Ltd. Він стверджує, що підготував понад 7000 фахівців.

У 2025 році там з’явилися курси з управління дронами вартістю 5500 євро.

Деякі джерела в SAS відкинули звинувачення в тому, що їхні ветерани могли б навчати росіян у Болгарії.

Один із них сказав, що SAS — це "невелика спільнота", де всі знають одне одного, і додав: "Якби люди так чинили, ми б про це знали... Я був би надзвичайно здивований і глибоко розчарований".

Журналісти намагалися зв’язатися з компанією Alfa-Metal, щоб отримати коментарі, але відповіді не отримали.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія створила табори диверсантів на Балканах з метою дестабілізації Європи.

Також "Фокус" повідомляв, що Відень (Австрія) став головним оплотом російського шпигунства в Європі.