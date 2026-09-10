Ветеранов спецназа США и Британии заманивают в российские военные лагеря в Болгарии

На севере Болгарии существуют военные лагеря, в которых тренируют желающих воевать за РФ в Украине. А для их обучения вербуют ветеранов британского спецназа SAS и американских морских котиков.

Эти сведения стали известны после того, как, по сообщениям, произошла утечка служебной записки, составленной для Австралийской секретной разведывательной службы (ASIS). В ней двое бывших австралийских спецназовцев и один военнослужащий резерва заявили, что к ним обращались с предложением стать инструкторами в тренировочных лагерях в Болгарии и Сербии, которые сотрудничали с россиянами, пишет Daily Mail.

Согласно оценке, составленной для разведывательных агентств альянса "Пять глаз", военных ветеранов вербовали для обучения российских граждан, а также военнослужащих действительной службы.

В предполагаемой служебной записке говорилось, что лагерь, управляемый центром "Альфа-Метал", компанией по подготовке военных кадров в Медждени, на севере Болгарии, нанимает персонал из "разнообразных слоев общества", включая спецназ SAS, австралийский полк коммандос, американскую полицию и морских котиков.

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Международный центр Alfa-Metal предлагает подготовку спецназа и курсы повышения квалификации снайперов по цене около 5000 евро с человека. Он ориентируется на "персонал крупных охранных компаний", включая телохранителей, сотрудников президентской охраны и частные военные компании.

Однако в просочившемся в прессу отчете говорится, что с момента вторжения России в Украину в 2022 году частные тренировочные лагеря в Европе продолжают обучать российских граждан.

По словам информаторов, лагерь продолжал подготовку российских граждан и в 2025 году. При этом на сайте центра "Альфа-Метал" при указании имен "экспертов-инструкторов со всего мира" размещены фотографии логотипов SAS и американских морских котиков.

Согласно законодательству Великобритании и Австралии, бывшим сотрудникам спецназа запрещено использовать свою подготовку для оказания помощи иностранному государству.

По имеющейся информации, компания также разместила на LinkedIn объявление о вакансии для ветеранов спецназа SAS в болгарском центре.

Объявление было размещено шесть месяцев назад, в нем говорилось, что искали "гражданина Великобритании" с "большим опытом оперативной работы": "В настоящее время мы ищем опытного инструктора SAS для работы в нашей команде. Если вы увлечены обучением, профессионализмом и повышением стандартов, мы будем рады получить от вас отклик".

На своем веб-сайте центр позиционирует себя как "болгарское представительство" британской компании Alfa Metal Ltd. Он утверждает, что обучил более 7000 специалистов.

В 2025 году там появились курсы обучения управлению дронами были за 5500 евро.

Некоторые источники в SAS отвергли обвинения в том, что их ветераны могли бы обучать россиян в Болгарии.

Один из них сказал, что SAS — это "небольшое сообщество", где все друг друга знают, добавив: "Если бы люди так делали, мы бы знали... Я был бы невероятно удивлен и глубоко разочарован".

Журналисты пытались связаться с Alfa-Metal для получения комментариев, но ответа не получили.

Напомним, ранее стало известно, что Россия создала лагеря диверсантов на Балканах для дестабилизации Европы.

Также Фокус писал, что Вена, Австрия, стала главным оплотом российского шпионажа в Европе.