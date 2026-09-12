Затримки виплат за програмою "єБали": у Міноборони пояснили ситуацію з фінансуванням

В Міністерстві оборони України заявили, що кошти на програму «єБали» передбачені до кінця року, тож всі належні виплати за поставлену техніку будуть проведені. У відомстві також пояснили причини затримок.

Затримки виплат за програмою "єБали" пов’язані зокрема з тим, що рефінансування планується здійснити за рахунок кредитних коштів ЄС. Це передбачає додаткові процедури та внесення планових змін до системи, повідомили у Міноборони.

Наразі Міноборони працює з Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, в тому числі над реалізацією програми "єБали". У міністерстві наголосили, що стабільне фінансування програми і оплата поставок є одними з пріоритетних питань.

Програма "єБали" дозволяє військовим можливість самостійно обирати БПЛА, засоби РЕБ, НРК та іншу техніку й отримувати її безпосередньо від виробників. Це інструмент для швидкого забезпечення підрозділів.

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За даними Міноборони, з моменту інтеграції програми з Brave1 Market українські військовослужбовці замовили понад 750 тисяч одиниць засобів на суму понад 51,9 млрд грн. Загалом вже поставлено техніки на майже 40 млрд грн.

Повідомляється, що програмою "єБали" вже скористалися понад 400 підрозділів. Середня тривалість постачання товарів зі складу становить 7–10 днів.

Нагадаємо, раніше нардепка Мар'яна Безугла заявила, що оборонний комітет Верховної Ради заблокував виплати за системою "єБали".

Фокус також повідомляв, що комбрига 155-ї бригади імені Анни Київської звинуватили в бізнесі на "бойових" виплатах.