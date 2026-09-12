Задержки выплат по программе "єБали": в Минобороны объяснили ситуацию с финансированием

В Министерстве обороны Украины заявили, что средства на программу "єБали" предусмотрены до конца года, поэтому все причитающиеся выплаты за поставленную технику будут произведены. В ведомстве также объяснили причины задержек.

Задержки выплат по программе "єБали" связаны, в частности, с тем, что рефинансирование планируется осуществить за счет кредитных средств ЕС. Это требует дополнительных процедур и внесения плановых изменений в систему, сообщили в Минобороны.

В настоящее время Минобороны сотрудничает с Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в том числе в рамках реализации программы "єБали". В министерстве подчеркнули, что стабильное финансирование программы и оплата поставок являются одними из приоритетных вопросов.

Программа "єБали" позволяет военным самостоятельно выбирать БПЛА, средства РЭБ, НРК и другую технику и получать ее напрямую от производителей. Это инструмент для оперативного снабжения подразделений.

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По данным Минобороны, с момента интеграции программы с Brave1 Market украинские военнослужащие заказали более 750 тысяч единиц оборудования на сумму свыше 51,9 млрд грн. Всего уже поставлена техника на сумму почти 40 млрд грн.

Сообщается, что программой "єБали" уже воспользовались более 400 подразделений. Средний срок доставки товаров со склада составляет 7–10 дней.

Напомним, ранее народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что комитет по вопросам обороны Верховной Рады заблокировал выплаты по системе "єБали".

Фокус также сообщал, что комбрига 155-й бригады имени Анны Киевской обвинили в наживе на "боевых" выплатах.