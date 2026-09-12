Нова система попередження про дрони: в Кабміні розповіли, як захищатимуть АЗС від атак

Збройні сили Російської Федерації значно посилили атаки по автозаправних комплексах (АЗК) України, у зв’язку з чим прем’єр-міністр Сергій Корецький зібрав термінову нараду за участі Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну, Мінінфраструктури, РНБО, ДСНС і МВС.

Представники відомств обговорили посилення заходів безпеки на АЗК, встановлення додаткових захисних споруд та облаштування укриттів для людей. Про це Сергій Корецький розповів у своєму Telegram-каналі.

За словами прем’єра, останніми днями ЗС РФ активно обстрілюють АЗК у столиці та на міжнародних трасах. У зв’язку з цим розробляються рішення для убезпечення персоналу і відвідувачів автозаправних комплексів.

Одним з рішень стане автоматичне та оперативне сповіщення на АЗК про наближення російських дронів. Це дозволить бачити напрямок руху БПЛА і завчасно реагувати на загрозу. Розробку планують протестувати на АЗК, паралельно підключаючи інші бізнеси.

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Окрім того, учасники наради намітили чіткий план дій по залізничному сполученню та спрощенню митних процедур для бензовозів по прикладу 2022 року. Також проаналізували баланс нафтопродуктів, логістику та ситуацію з цінами на тлі подій на Близькому Сході та збоїв в ланцюгах поставок.

"Реагуємо на запити бізнесу — відповідь має бути швидкою і дієвою. У період кризи координація дій з бізнесом буде проводитися регулярно", — підсумував Корецький.

Нагадаємо, в Україні створять новий мобільний застосунок на базі "Дії", який інформуватиме громадян про загрози у небі.

Фокус також повідомляв, що Кабмін погодив запровадження розподілу повітряних тривог за рівнем небезпеки.