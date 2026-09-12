Новая система оповещения о дронах: в Кабмине рассказали, как будут защищать АЗС от атак

Вооруженные силы Российской Федерации значительно активизировали атаки на автозаправочные комплексы (АЗК) Украины, в связи с чем премьер-министр Сергей Корецкий созвал экстренное совещание с участием Минэнерго, Минэкономики, Минфина, Мининфраструктуры, СНБО, ГСЧС и МВД.

Представители ведомств обсудили усиление мер безопасности на АЗС, установку дополнительных защитных сооружений и обустройство укрытий для людей. Об этом Сергей Корецкий рассказал в своем Telegram-канале.

По словам премьера, в последние дни Вооруженные силы РФ активно обстреливают АЗС в столице и на международных трассах. В связи с этим разрабатываются меры по обеспечению безопасности персонала и посетителей автозаправочных комплексов.

Одним из решений станет автоматическое и оперативное оповещение на АЗС о приближении российских дронов. Это позволит отслеживать направление движения БПЛА и своевременно реагировать на угрозу. Разработку планируют протестировать на АЗС, параллельно подключая другие предприятия.

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Кроме того, участники совещания наметили четкий план действий по железнодорожному сообщению и упрощению таможенных процедур для бензовозов по примеру 2022 года. Также был проанализирован баланс нефтепродуктов, логистика и ситуация с ценами на фоне событий на Ближнем Востоке и сбоев в цепочках поставок.

"Мы реагируем на запросы бизнеса — ответ должен быть быстрым и эффективным. В период кризиса координация действий с бизнесом будет осуществляться на регулярной основе", — подытожил Корецкий.

Напомним, в Украине создадут новое мобильное приложение на базе "Дии", которое будет информировать граждан об угрозах в небе.

Фокус также сообщал, что Кабмин одобрил введение классификации воздушных тревог по уровню опасности.