Росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" в Одесі: є поранені (відео)

У суботу ввечері ЗС РФ вдарили "Геранню" по поштовому відділенню. Двох людей, які постраждали, госпіталізували.

Внаслідок удару реактивним БПЛА "Герань" по поштовому терміналу в Одесі поранення отримали двоє людей. Про це повідомляє поштово-логістична компанія.

Зазначається, що від удару, який стався у суботу, 12 вересня, постраждали водій компанії партнера-перевізника та співробітник компанії-підрядника.

Наголошується, що "Нова пошта" компенсує оголошену цінність пошкоджених відправлень та зв'яжеться з кожним клієнтом для уточнення деталей відшкодування.

Також у компанії зазначили, що актуальну інформацію про статус посилок можна дізнатися в мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії.

У регіональному управлінні ДСНС повідомили, що ворог завдав удару по логістичній інфраструктурі регіону, внаслідок чого пошкодження отримали будівля та вантажний автомобіль. Також надзвичайники показали наслідки атаки та евакуацію постраждалих.

Видео дня

Для ліквідації наслідків загалом залучалися 31 рятувальник та 8 одиниць техніки.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня російський удар прийшовся по цивільному підприємству у Звягельському районі Житомирської області. Очевидці стверджують, що було атаковано завод Cersanit, що виробляє керамічну плитку і сантехніку.

Також у Кривому Розі на Дніпропетровщині є загиблі та поранені внаслідок російського удару по промисловому підприємству "АрселорМіттал".