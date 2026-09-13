Россияне нанесли удар по терминалу "Новой почты" в Одессе: есть раненые (видео)

В субботу вечером ВС РФ нанесли удар "Геранью" по почтовому отделению. Двое пострадавших были госпитализированы.

В результате удара реактивного БПЛА "Герань" по почтовому терминалу в Одессе ранения получили два человека. Об этом сообщает почтово-логистическая компания.

Отмечается, что в результате аварии, произошедшей в субботу, 12 сентября, пострадали водитель компании-партнера-перевозчика и сотрудник компании-подрядчика.

Подчеркивается, что "Новая почта" возместит заявленную стоимость поврежденных отправлений и свяжется с каждым клиентом для уточнения деталей возмещения.

Кроме того, в компании отметили, что актуальную информацию о статусе посылок можно узнать в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

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В региональном управлении ГСЧС сообщили, что противник нанес удар по логистической инфраструктуре области, в результате чего были повреждены здание и грузовой автомобиль. Также сотрудники чрезвычайных служб показали последствия атаки и эвакуацию пострадавших.

Для ликвидации последствий в общей сложности были задействованы 31 спасатель и 8 единиц техники.

Напомним, в ночь на 12 сентября российский удар пришелся на гражданское предприятие в Звягельском районе Житомирской области. Очевидцы утверждают, что под ударом оказался завод Cersanit, производящий керамическую плитку и сантехнику.

Кроме того, в Кривом Роге в Днепропетровской области есть погибшие и раненые в результате российского удара по промышленному предприятию "АрселорМиттал".