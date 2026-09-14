Епік-фейл 100-го рівня: вояки РФ запускали БПЛА, але дрон "достроково" завершив політ (відео)

Російські військові здійснювали пуск ударного БПЛА "Молнія", однак далі сталося неочікуване. З невідомих причин апарат розвернувся до розрахунку і завдав по ним удару.

За візуальними характеристиками запущений дрон дуже схожий на БПЛА "Молнія". Відео з діями росіян оприлюднив моніторинговий паблік Exilenova+.

Коли дрон стартував із рампи, далі сталося неочікуване — дрон здійснив "віраж" і повернувся назад до розрахунку, який його запускав. За кілька секунд стався сильний вибух поблизу росіян, як це видно на відео.

Подальша доля російського екіпажу залишається невідомою. Також точно не вказано, де і коли саме ЗС РФ здійснювали пуск цього БПЛА.

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