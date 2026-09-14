Эпический провал 100-го уровня: военные РФ запустили БПЛА, но дрон "досрочно" завершил полет (видео)

Российские военные осуществляли запуск ударного БПЛА "Молния", однако затем произошло непредвиденное. По неизвестным причинам аппарат развернулся в сторону расчета и нанес по нему удар.

По внешнему виду запущенный дрон очень похож на БПЛА "Молния". Видео с действиями россиян опубликовал мониторинговый паблик Exilenova+.

Когда дрон взлетел с рампы, произошло нечто неожиданное — тот совершил "вираж" и вернулся обратно к расчету, который его запускал. Через несколько секунд рядом с россиянами прогремел мощный взрыв, как видно на видео.

Дальнейшая судьба российского экипажа остается неизвестной. Также точно не указано, где и когда именно ВС РФ осуществили запуск этого БПЛА.

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