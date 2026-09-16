16 генералів РФ не повернулися з війни: InformNapalm оприлюднили повну хронологію ліквідації

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 16 генералів. Таку кількість підтверджених ліквідацій задокументували аналітики міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Станом на 16 вересня 2026 року аналітики InformNapalm підтвердили загибель 16 російських генералів, пов'язану з повномасштабною війною проти України та службою в цей період. Чотирнадцятеро з них на момент ліквідації перебували на посадах, а ще двоє були відставниками, які знову подалися воювати.

Нове дослідження отримало назву "Похоронний марш російських генералів 2.0" і стало продовженням публікації 2016 року. Тоді волонтери проаналізували загадкові смерті російських генералів та адміралів і показали на інфографіці "статистичні спалахи", які здебільшого збігалися з військовими кампаніями РФ або настали одразу після них. Цей матеріал, доступний 12 мовами, у 2021 році настільки занепокоїв Роскомнагляд, що росіяни офіційно вимагали його видалити. У відповідь InformNapalm скерував їх туди ж, куди згодом українці відправили російський військовий корабель.

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До переліку включають лише ті випадки, які підтверджують офіційні заяви, родичі, факт поховання, державні реєстри або кілька незалежних джерел. Автори наголошують на такому підході, адже у 2022 році медіа неодноразово поширювали хибні повідомлення про загибель російських генералів. Для звірки також використовують поіменну базу російської служби BBC, "Медіазони" та волонтерів. У ній теж налічується 16 генералів, проте серед них є колишній генерал-майор СБУ Володимир Ляпкін, який утік до Росії та воював на її боці. Відомство його до російського генералітету не зараховує, тож власний список аналітиків досяг 16 імен лише після підтвердження смерті Груніса.

Список генеральських втрат РФ

Першим достовірно підтвердженим загиблим генералом став заступник командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-майор Андрій Суховецький, ліквідований 28 лютого 2022 року. Того ж року загинули заступник командувача 8-ї гвардійської армії Володимир Фролов, відставний генерал-майор Канамат Боташев, чий Су-25 збили над Україною, а також пов'язаний із так званим "1-м армійським корпусом ДНР" Роман Кутузов, убитий на Луганщині.

У 2023 році було ліквідовано начальника штабу 35-ї армії Сергія Горячева, заступника командувача Південного військового округу генерал-лейтенанта Олега Цокова, який загинув під час удару по командному пункту поблизу окупованого Бердянська, та заступника командувача 14-го армійського корпусу Володимира Завадського.

Список 2024 року поповнили відставний генерал-майор Андрій Головацький, командир 5-ї мотострілецької бригади Павло Клименко, смертельно поранений FPV-дроном, і начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Ігор Кирилов. Останнього разом із помічником у Москві вбив вибуховий пристрій, закладений в електросамокат біля його будинку.

У 2025-му в підмосковній Балашисі підірвали автомобіль заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Ярослава Москалика. Заступник головнокомандувача ВМФ РФ Михайло Гудков загинув під час удару по командному пункту в Курській області, а начальника управління оперативної підготовки Генштабу Фаніла Сарварова ліквідували в Москві вибухом під його машиною.

Цього року командир змішаного авіакорпусу Північного флоту Олександр Отрощенко загинув в авіакатастрофі Ан-26 в окупованому Криму. Хоча ця смерть не є бойовою, генерал загинув під час служби. Дата смерті генерал-майора Валерія Плохотнюка, 1 серпня, збігається з вибухом у московському ресторані Balzi Rossi, де проходив закритий захід за участю високопосадовців армії РФ, проте офіційно обставини його загибелі Москва не розкрила.

Останнім у хронології став командир 4-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади генерал-майор Антон Груніс, ліквідований 12 вересня. Його смерть задокументували надзвичайно швидко: спершу про неї натякали в російському Z-середовищі, у ніч на 16 вересня загибель уже відкрито визнали великі провоєнні ресурси, а вранці її публічно підтвердив генерал-лейтенант Апті Алаудінов. Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді оприлюднив кадри самого удару.

InformNapalm підтвердив ліквідацію 16 російських генералів. Фото: InformNapalm (2016 рік)

Окремо аналітики описали замахи на російських генералів, які вижили, зокрема на Алексєєва, Омурбекова, Чайка та Варпаховича. У InformNapalm зазначають, що хронологію доповнюватимуть у міру появи нових перевірених даних.

Раніше повідомлялося, що, начальник Головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко спрогнозував, коли може завершитися війна і коли Кремль буде готовий сісти за стіл переговорів. За його оцінкою, ресурсів для ведення бойових дій Росії вистачить до 2028 року. Також він розповів, що відомо розвідці про втрати окупаційної армії, і пояснив, чому вважає Путіна "ненормальним".

Крім того, повідомлялося, що через великі втрати російське командування шукає, ким замінити загиблих і тяжкопоранених військових. Дедалі частіше фіксують випадки, коли поранених солдатів забирають на фронт просто з дому чи лікарень, а інколи відправляють назад на позиції ще до того, як вони встигають покинути зону бойових дій.