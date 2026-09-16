16 генералов РФ не вернулись с войны: InformNapalm опубликовал полную хронологию ликвидации

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла не менее 16 генералов. Такое количество подтвержденных ликвидаций зафиксировали аналитики международного разведывательного сообщества InformNapalm.

По состоянию на 16 сентября 2026 года аналитики InformNapalm подтвердили гибель 16 российских генералов, связанную с полномасштабной войной против Украины и службой в этот период. Четырнадцать из них на момент гибели занимали должности, а ещё двое были отставниками, которые вновь отправились на войну.

Новое исследование получило название "Траурный марш российских генералов 2.0" и стало продолжением публикации 2016 года. Тогда волонтеры проанализировали загадочные смерти российских генералов и адмиралов и показали на инфографике "статистические всплески", которые в основном совпадали с военными кампаниями РФ или наступали сразу после них. Этот материал, доступный на 12 языках, в 2021 году настолько встревожил Роскомнадзор, что россияне официально потребовали его удалить. В ответ InformNapalm направил их туда же, куда впоследствии украинцы отправили российский военный корабль.

Видео дня

В перечень включаются только те случаи, которые подтверждаются официальными заявлениями, свидетельствами родственников, фактом захоронения, государственными реестрами или несколькими независимыми источниками. Авторы подчеркивают важность такого подхода, ведь в 2022 году СМИ неоднократно распространяли ложные сообщения о гибели российских генералов. Для сверки также используется поименная база данных российской службы BBC, "Медиазоны" и волонтеров. В ней тоже насчитывается 16 генералов, однако среди них есть бывший генерал-майор СБУ Владимир Ляпкин, который сбежал в Россию и воевал на её стороне. Ведомство не относит его к российскому генералитету, поэтому собственный список аналитиков достиг 16 имен только после подтверждения смерти Груниса.

Список генеральских потерь РФ

Первым достоверно подтвержденным погибшим генералом стал заместитель командующего 41-й общевойсковой армией генерал-майор Андрей Суховецкий, убитый 28 февраля 2022 года. В том же году погибли заместитель командующего 8-й гвардейской армией Владимир Фролов, отставной генерал-майор Канамат Боташев, чей Су-25 был сбит над Украиной, а также связанный с так называемым "1-м армейским корпусом ДНР" Роман Кутузов, убитый в Луганской области.

В 2023 году были ликвидированы начальник штаба 35-й армии Сергей Горячев, заместителя командующего Южным военным округом генерал-лейтенанта Олега Цокова, который погиб во время удара по командному пункту вблизи оккупированного Бердянска, и заместителя командующего 14-м армейским корпусом Владимира Завадского.

В список 2024 года вошли отставной генерал-майор Андрей Головацкий, командир 5-й мотострелковой бригады Павел Клименко, смертельно раненный дроном FPV, и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Последнего вместе с помощником в Москве убило взрывное устройство, заложенное в электросамокат возле его дома.

В 2025 году в подмосковном Балашисе взорвали автомобиль заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослава Москалика. Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Михаил Гудков погиб во время удара по командному пункту в Курской области, а начальника управления оперативной подготовки Генштаба Фанила Сарварова ликвидировали в Москве взрывом под его машиной.

В этом году командир смешанного авиакорпуса Северного флота Александр Отрощенко погиб в авиакатастрофе самолета Ан-26 в оккупированном Крыму. Хотя эта смерть не является боевой, генерал погиб при исполнении служебных обязанностей. Дата смерти генерал-майора Валерия Плохотнюка, 1 августа, совпадает со взрывом в московском ресторане Balzi Rossi, где проходило закрытое мероприятие с участием высокопоставленных чиновников армии РФ, однако официально обстоятельства его гибели Москва не раскрыла.

Последним в хронологии стал командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис, ликвидированный 12 сентября. Его смерть зафиксировали чрезвычайно быстро: сначала о ней намекали в российской Z-среде, в ночь на 16 сентября гибель уже открыто признали крупные провоенные ресурсы, а утром её публично подтвердил генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди обнародовал кадры самого удара.

InformNapalm подтвердил ликвидацию 16 российских генералов. Фото: InformNapalm

Кроме того, аналитики описали покушения на выживших российских генералов, в частности на Алексеева, Омурбекова, Чайку и Варпаховича. В InformNapalm отмечают, что хронология будет пополняться по мере появления новых проверенных данных.

Ранее сообщалось, что начальник Главного управления разведки Минобороны Олег Иващенко дал прогноз о том, когда может закончиться война и когда Кремль будет готов сесть за стол переговоров. По его оценке, ресурсов для ведения боевых действий России хватит до 2028 года. Также он рассказал, что известно разведке о потерях оккупационной армии, и объяснил, почему считает Путина "ненормальным".

Кроме того, сообщалось, что из-за больших потерь российское командование ищет, кем заменить погибших и тяжелораненых военных. Все чаще фиксируются случаи, когда раненых солдат забирают на фронт прямо из дома или из больниц, а иногда отправляют обратно на позиции ещё до того, как они успевают покинуть зону боевых действий.