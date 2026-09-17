Україна повернула додому тіла 252 загиблих

252 тіла, які, за твердженнями російської сторони, належать українцям, зокрема військовослужбовцям, повернули додому 17 вересня.

Тіла вдалося повернути в рамках репатріаційних заходів, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Над цим працював сам Коордштаб у співпраці з Об’єднаним центром при РБ України, ЗСУ, МВС України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом Уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, ДСНС та іншими відомствами.

Тіла після експертизи передадуть рідним для поховання Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Після того, як правоохоронці разом з експертами проведуть усі необхідні експертизи, тіла будуть передані близьким та рідним загиблих для поховання.

У Координаційному штабі також висловили подяку Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння в цьому процесі. Окремо подякували військовослужбовцям ЗСУ, які забезпечують перевезення репатрійованих до спеціалізованих державних установ та передачу тіл представникам правоохоронних органів і судово-медичної експертизи.

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Скільки тіл повернули до Росії, офіційні органи не повідомляють, але Telegram-канал ASTRA пише про 23.

Попередній обмін відбувся 16 липня. Тоді Україні передали 501 загиблого, а Росія отримала тіла 31 військовослужбовця.

Ще один обмін пройшов у червні 2026 року. В Україну повернули 522 тіла, а до Росії — 33 тіла загиблих військовослужбовців.

Нагадаємо, 5 червня Україна та Росія здійснили обмін полоненими у форматі 185 на 185. Додому також повернувся один цивільний. Серед звільнених — військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Раніше Дмитро Лубінець заявив, що Росія гальмує процес обміну військовополоненими, а потім звинувачує в цьому Україну.