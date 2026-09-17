Украина вернула домой тела 252 погибших

252 тела, которые, по утверждениям российской стороны принадлежат украинцам, в частности, военнослужащим, вернули домой 17 сентября.

Тела удалось вернуть в рамках репатриационных мероприятий, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Над этим работал сам Коордштаб в сотрудничестве с Объединенным центром при СБ Украины, ВСУ, МВД Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариатом Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других ведомств.

Тела после экспертизы передадут родным для захоронения Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

После того, как правоохранители вместе с экспертами проведут все необходимые экспертизы, тела будут переданы близким и родным погибших для захоронения.

В Координационном штабе также выразили благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в этом процессе. Отдельно поблагодарили военнослужащих ВСУ, которые обеспечивают перевозку репатриированных в специализированные государственные учреждения и передачу тел представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы.

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Сколько тел вернули в Россию, не сообщается.

Предыдущий обмен состоялся 16 июля. Тогда Украине передали 501 погибшего, а Россия получила тела 31 военнослужащего.

Еще один обмен прошел в июне 2026 года. В Украину вернули 522 тела, а в Россию —33 погибших военнослужащих.

Напомним, 5 июня Украина и Россия провели обмен пленными в формате 185 на 185. Домой также вернулся один гражданский. Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Ранее Дмитрий Лубинец заявил, что Россия тормозит процесс обмена военнопленными, а затем обвиняет в этом Украину.